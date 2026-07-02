"차별화된 체험형 뷰티 페스티벌로 美 시장 공략"…CJ올리브영, 8월 LA서 '올리브영 페스타' 개최

◇올리브영 페스타 LA 2026. 사진제공=CJ올리브영

Advertisement

Advertisement

오는 8월 미국에서 첫 '올리브영 페스타'가 개최된다.

Advertisement

CJ올리브영은 8월 14일(현지 시간)부터 3일간 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 'LA 컨벤션센터'에서 열리는 'KCON LA 2026'과 연계해 '올리브영 페스타 LA 2026'을 개최한다. 약 4700㎡(1422평) 규모의 부스에서 올리브영의 체험형 콘텐츠를 한자리에 구현한 초대형 K뷰티 플레이그라운드로 꾸며진다.

올리브영은 지난달 미국 캘리포니아주에 두 번째 매장인 '올리브영 센추리시티점(Century City)'을 성공적으로 개점한 바 있다.

2019년 올리브영이 론칭한 '올리브영 페스타'는 입점 브랜드가 고객과 직접 만나 대표 제품을 소개하고 다양한 콘텐츠를 제공하는 체험형 뷰티 축제다. 지난 5월 일본에 이어 미국에서 두 번째 글로벌 페스타를 선보이게 됐다.

Advertisement

'올리브영 페스타 LA 2026'은 'K뷰티 플레이그라운드 페스티벌(THE K-BEAUTY PLAYGROUND FESTIVAL)'을 테마로 기획됐다. 홍대·명동·성수·강남 등 서울 대표 상권의 길거리를 구현해 방문객들이 마치 서울을 여행하듯 K뷰티 브랜드를 생동감 있게 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다. 총 55개의 K뷰티·라이프스타일 브랜드가 참여해 대표 상품과 다양한 체험형 콘텐츠를 선보인다. 스탬프 랠리 이벤트도 기획했다. 행사장 곳곳의 부스를 둘러보며 스탬프를 모두 모은 고객에게는 K스킨케어 루틴을 체험할 수 있는 '페스타 한정 구디백'을 선착순 증정한다.

Advertisement

올리브영과 함께 미국에 진출한 중소·인디 브랜드들이 현지 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 다양한 지원 프로그램도 마련한다. 브랜드가 진행하는 체험형 강연 프로그램 '뷰티&헬스 딥 다이브'는 물론, 네트워킹 공간인 '퓨처커넥트 라운지(Future Connect Lounge)'를 통해 참여 브랜드들이 미국 시장 진출 과정에서의 경험과 인사이트를 공유하며 교류할 수 있도록 지원할 예정이다.

한편 이번 페스타는 세계적인 K컬처 행사로 자리잡은 Every K Festival 'KCON LA 2026'과 연계해 K뷰티와 K컬처 간 시너지를 높인다. K팝과 K푸드 등 한국 문화를 즐기기 위해 행사장을 찾은 글로벌 고객들에게 K뷰티를 자연스럽게 소개하고 K뷰티 팬들의 관심 또한 K라이프스타일 전반으로 확장한다는 구상이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com