4살 꼬마 깁스 안에서 나온 뜻밖의 정체…엄마·의사 뒤집어졌다

사진출처=틱톡

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[스포츠조선 장종호 기자] 4살 아이가 팔 깁스 안에 몰래 장난감과 동전을 넣었다가 들통이 나는 영상이 온라인에서 큰 화제를 모으고 있다.

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뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 최근 한 엄마가 틱톡에 4세 아들이 병원에서 팔 깁스를 제거하는 영상을 게시했다.

아이는 어린이집에서 스파이더맨을 흉내 내다 다친 것으로 전해진다.

영상 속 의사가 깁스를 풀자 가장 먼저 작은 원숭이 장난감이 모습을 드러냈다. 이를 본 의사는 "이게 뭐지? 세상에, 원숭이가 있네"라며 놀라워했고, 아이는 "장난꾸러기 원숭이예요"라고 태연하게 답했다.

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이후 깁스 안에서는 5달러 상당의 금화 모양 동전과 해적 기념주화, 맥도날드 즉석 당첨 쿠폰 2장까지 연달아 쏟아져 나왔다.

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아이 엄마는 "아들의 깁스를 제거했더니 그동안 몰래 모아둔 비밀 컬렉션이 드러났다"고 설명했다.

그녀는 깁스 안에 넣어둔 물건들이 아이 피부에 자국을 남겼는데, 특히 원숭이 장난감은 제거한 지 일주일이 지나도 피부에 눌린 흔적이 눈에 띄었다고 전했다. 이어 "식사 때 먹기 싫어하던 채소를 깁스 안에 숨기지 않은 게 다행"이라며 농담을 덧붙였다.

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해당 영상은 600만 회 이상의 조회 수를 기록하며 네티즌들의 웃음을 자아냈다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com