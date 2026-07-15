[SC 헬스칼럼] 시력교정술, 나이보다 중요한 것은 '맞춤형 설계'

여름방학과 휴가철, 안과에는 시력교정 수술을 고민하는 이들로 붐비기 시작한다. 시력교정술은 이제 대중에게 비교적 익숙한 수술로 자리 잡았지만, 상담을 진행하다 보면 수술 자체보다 '수술 시기'를 두고 고민에 빠진 환자들을 자주 만나게 된다. "아직 나이가 어린데 수술을 받아도 괜찮을까?", "반대로 나이가 조금 많은 편인데 지금 수술해도 효과가 있을까?" 하는 걱정들이다.

Advertisement

결론부터 말하자면 시력교정술은 단순히 나이만으로 결정되는 수술이 아니다.

사람의 눈은 성장기를 거쳐 2030세대의 황금기를 지난 후, 40대 이후부터 노화라는 필연적인 변화를 맞이한다. 따라서 지금 시력교정을 고민하고 있다면 '언제 하느냐' 자체보다 내 나이와 안구 특성에 맞는 최적의 방법을 찾는 것에 집중해야 한다.

먼저 미성년자들이 흔히 겪는 수술 시기의 기준은 '만 18세'라는 숫자에 숨어 있다. 우리가 흔히 눈이 나쁘다고 말할 때 대부분은 먼 거리가 잘 보이지 않는 '근시' 상태를 의미하는데, 이는 청소년기 신체 성장 과정과 함께 진행되는 특성이 있다.

Advertisement

핵심은 안구의 앞뒤 길이인 '안축장'의 성장이다. 키가 자라는 성장기에는 눈도 함께 길어지며, 눈이 길어질수록 초점이 망막 앞쪽에 맺혀 근시가 점차 심해진다. 만약 눈의 성장이 완전히 멈추기 전에 레이저로 각막을 깎는 수술을 진행하게 되면, 수술 후 안구가 더 자라면서 시력이 다시 변하는 부작용이 생길 수 있다. 이 경우 애써 수술을 받고도 다시 안경을 착용해야 하거나 재교정 수술을 해야 하는 까다로운 상황에 직면하게 된다.

Advertisement

일반적으로 안구의 성장은 만 18세 이후에 어느 정도 안정기에 접어든다. 다만 개인에 따라 20대 초반까지도 근시가 조금씩 진행되는 경우가 있으므로, 나이 수치 하나만 믿기보다는 최근 시력 변화가 안정적인지를 확인하는 과정이 선행되어야 한다. 보통 최근 6개월에서 1년 사이에 안경 도수 변화가 없다면 안구가 안정된 상태로 판단하고 안전하게 수술을 진행한다.

이렇게 눈의 성장이 멈춘 20대와 30대는 시력교정술의 최적기라 부를 만하다. 안구의 회복력이 가장 왕성할 때인 데다 노안의 영향이 전혀 없기 때문이다. 특히 군 입대나 취업을 앞둔 20대 초반이라면 외부 충격에 강하고 수술 다음 날 바로 일상 복귀가 가능한 1㎜ 스마일프로가 좋은 선택지가 될 수 있다.

Advertisement

반면 40대 이후의 시력교정술은 노안이라는 변수를 고려해 완전히 다른 패러다임으로 접근해야 한다. 수정체의 탄력 저하로 가까운 거리의 초점 조절이 어려워지는 시기인 만큼, 단순히 근시만 교정하면 멀리는 잘 보여도 스마트폰이나 서류를 볼 때 극심한 피로감을 느낄 수 있기 때문이다.

Advertisement

따라서 40대 이후에는 맞춤형 설계가 필수적이다. 대표적으로 주시안은 먼 거리를, 비주시안은 가까운 거리를 잘 보게 유도해 뇌에서 자연스럽게 시야를 융합하는 '프레스비욘드' 노안 교정술이 효과적이다. 만약 고도근시가 있거나 각막 절삭이 부담스럽다면 각막을 보존하는 'VIVA ICL 노안 렌즈삽입술'이 훌륭한 대안이 된다. 렌즈 중앙부에 적용된 초점 심도 확장(EDOF) 기술을 통해 원거리부터 스마트폰 화면까지 끊김 없이 부드럽고 연속적인 시야를 확보해 주기 때문이다.

아울러 연령대가 높아질수록 백내장 등 수정체 질환의 동반 가능성도 커지므로, 향후 치료 계획까지 고려한 통합적인 진단이 반드시 선행되어야 한다.

도움말=온누리스마일안과 김지선 원장