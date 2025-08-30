'트리플 악셀 성공' 女 피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 은메달 '생…

스포츠조선

'트리플 악셀 성공' 女 피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 은메달 '생애 첫 파이널 도전'

기사입력 2025-08-30 13:03


사진=국제빙상경기연맹 SNS

[스포츠조선 김가을 기자]피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 개인 최고점을 기록하며 은메달을 목에 걸었다.

김유재는 30일(이하 한국시각) 튀르키예 앙카라 우미트코이 아이스 스케이팅 콤플렉스에서 열린 2025~2026시즌 ISU(국제빙상경기연맹) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 2차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 75.51점, 예술점수(PCS) 58.07점, 총점 133.58점을 기록했다. 쇼트프로그램 점수(62.52점)를 더해 총점 196.10점을 남겼다. 오카 마유코(일본·199.17점)에 이어 2위를 기록했다.

짜릿한 반격이었다. 김유재는 쇼트프로그램에서 선두에 5.65점 차이로 5위에 머물렀다. 하지만 프리스케이팅에서 전체 1위 점수를 받으며 최종 2위를 기록했다. 필살기인 '트리플 악셀'을 앞세워 개인 최고점을 경신, 은메달을 획득했다.

김유재는 영화 반지의 제왕 오리지널 사운드 트랙에 맞춰 연기를 시작했다. 세 바퀴 반을 회전하는 고난도 점프 과제, 트리플 악셀을 완벽하게 뛰며 기본 점수 8.00점과 수행점수(GOE) 1.60점을 얻었다. 이후 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프까지 클린 처리했다. 두 개의 고난도 점프를 성공한 김유재는 세 번째 점프, 트리플 플립을 깔끔하게 수행했다. 그러나 어텐션(에지 사용주의) 판정을 받았다. 이날 나온 유일한 지적 사항이었다. 김유재는 순조롭게 연기를 이어갔다. 트리플 루프를 뛴 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 처리했다.

가산점 10%가 붙는 후반부 연기도 완벽했다. 트리플 러츠-더블 악셀-더블 토루프 시퀀스 점프와 더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코를 모두 흠결 없이 수행했다. 모든 점프 과제를 마친 김유재는 플라잉 카멜 스핀(레벨4), 코레오시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다.

김유재는 중학교 재학 중이었던 2022년 국제대회 데뷔전에서 트리플 악셀을 뛰어 국내 피겨계를 깜짝 놀라게 했다. 그는 2022~2023시즌 두 차례 주니어 그랑프리 출전 대회에서 3위와 4위에 랭크됐다. 2023~2024, 2024~2025시즌에도 한 차례씩 동메달을 목에 걸었다. 올 시즌엔 주니어 그랑프리 첫 출전대회에서 개인 최고 성적인 2위에 올랐다. 생애 첫 주니어 그랑프리 파이널 진출 가능성을 높였다. 김유재는 쌍둥이 동생인 김유성(수리고)과 함께 한국 피겨 최고 기대주로 꼽힌다.

한편, 함께 출전한 김민송(도장중)은 150.02점으로 전체 10위를 기록했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

