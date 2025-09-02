'거침없이 간다. LPBA 3연속 우승' 캄보디아 특급 스롱 피아비, S…

스포츠조선

'거침없이 간다. LPBA 3연속 우승' 캄보디아 특급 스롱 피아비, SY 베리테옴므 챔피언십 LPBA 64강. 몸 풀듯이 통과. 전체 애버리지 1위 기염

기사입력 2025-09-02 17:09


스롱 피아비. 사진제공=PBA

[스포츠조선 이원만 기자] '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 LPBA투어 3연속 우승을 위한 첫발을 뗐다.

스롱은 1일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 4차투어 'SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 64강전에서 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이)를 11이닝만에 25대10으로 완파하고 32강에 진출했다.

이번 시즌 2차투어(하나카드 챔피언십)와 3차투어(NH농협카드 채리티 챔피언십)에서 연달아 우승한 스롱은 이로써 LPBA투어 3연패를 향한 첫 걸음을 내디뎠다. 스롱은 LPBA 데뷔 이후 아직까지 3연속 우승은 기록한 적이 없다.

64강에서 '베트남 강호' 옌니를 만났지만 스롱은 압도적이었다. 3-2로 근소하게 앞서던 스롱은 3이닝째 7점 하이런 장타를 터트려 10-2로 달아났고, 곧장 4이닝째 5점을 더하며 15-2로 격차를 벌렸다. 이후 스롱은 2-1-2-1 연속 득점으로 21-6으로 앞서가며 승기를 잡았다. 잠시 숨을 돌린 스롱은 10이닝 때 3득점한 데 이어 11이닝에 마지막 점수를 뽑으며 경기를 끝냈다.

특히 이날 스롱은 애버리지 2.273을 기록해 64강 진출 선수 중 전체 1위를 차지하며, 대회 최고 애버리지 달성 선수에게 주는 '웰컴톱랭킹'(상금 200만원) 수상에도 한발 먼저 다가섰다. 스롱이 달성한 2.273 애버리지는 역대 최고 애버리지 공동 7위에 해당되는 좋은 기록이다.

한편, 2025~2026시즌 개막투어(우리금융캐피탈 챔피언십) 우승자 김가영은 이유주를 상대로 19대9(25이닝)로 승리하고 32강에 올랐다. 경기 초반 다소 고전하던 김가영은 11-9로 앞서던 20이닝째 2점을 올린 데 이어, 21이닝째 6점 장타로 터트리며, 19-9로 앞서갔다. 이후 김가영은 리드를 지켜내 승리했다.


차유람. 사진제공=PBA
차유람(휴온스)은 전애린을 상대로 2차례 장타를 터트리며 25대13(17이닝)으로 승리했으며, 김민아(NH농협카드)는 김경자를 25대15(17이닝)로 꺾고 32강 대열에 합류했다. 이미래(하이원리조트)는 이지연1을 상대로 접전 끝에 17대16(26이닝)으로 승리, 이번 시즌 처음으로 32강 진출에 성공했다.

이밖에 임정숙(크라운해태) 한지은(에스와이) 히다 오리에(일본·SK렌터카) 사카이 아야코(일본·하나카드) 김예은 최혜미 용현지(이상 웰컴저축은행) 김민영(우리금융캐피탈) 이신영(휴온스) 김상아(하림) 임정숙(크라운해태) 김보미(NH농협카드) 등 LPBA 강호들도 32강 진출에 성공했다.


반면 김세연(휴온스) 정수빈(NH농협카드) 이우경 권발해(이상 에스와이) 김진아(하나카드) 강지은(SK렌터카) 박정현(하림) 임경진(하이원리조트) 백민주(크라운해태) 등은 64강에서 고배를 마셨다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

