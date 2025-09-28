'한가위 프로당구왕-여왕 주인공은?' 크라운해태 챔피언십 2025 한가위 대진표 발표

기사입력 2025-09-28 22:03


크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위 대회. PBA제공

한가위 프로당구왕-당구여왕을 가릴 크라운해태 챔피언십 한가위 대진표가 발표됐다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 프로당구 2025~2026시즌 5차투어 '크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위' 대진표를 발표했다. 크라운해태 챔피언십 한가위는 28일부터 다음달 6일까지 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린다.

4차투어(SY 베리테옴므 PBA 챔피언십)에서 깜짝 우승을 차지한 이승진(55)은 10월 1일 오후6시 PBA 128강에서 와일드카드 박광수를 상대한다. 같은 시각 '미스터 매직' 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 최한솔과 맞붙으며, '튀르키예 신성' 부라크 하샤시(하이원리조트)는 한지승(웰컴저축은행)과 격돌한다.

'슈퍼맨' 조재호(NH농협카드)는 오는 30일 오후 11시 이재형과 128강에서 맞대결을 가지며, 같은 시각 '디펜딩 챔피언' 강동궁(SK렌터카)과 이충복(하이원리조트) 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드)가 각각 임형묵, 김성민2, 장무진을 상대한다.

4차투어 준우승자 최성원(휴온스)은 10월 1일 오후 11시 이영민과 맞붙으며, 김준태(하림)도 같은 시각 김민건을 상대한다. 'PBA 신성' 김영원(하림)과 '스페인 전설' 다니엘 산체스(웰컴저축은행)는 다음달 1일 오후 1시 각각 손영준, 이동규와 격돌한다.

이번 시즌 LPBA 랭킹 1, 2위를 달리고 있는 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)와 김가영(하나카드)을 비롯해 차유람(휴온스) 김민아(NH농협카드) 강지은(SK렌터카) 등 최근 10개 투어(월드챔피언십 제외) 합산 랭킹포인트 상위 32명은 시드 자격으로 64강에 선착한다.

또 랭킹포인트 33위 오지연부터 50위 김한길까지 총 18명은 부전승으로 PPQ라운드를 통과, PQ(2차예선)라운드부터 일정을 시작한다. LPBA PQ라운드는 29일 오전 11시부터, 64강전은 같은 날 오후 4시25분부터 시작한다.

한편 '크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위' 개막식은 30일 오후 12시30분부터 진행된다. LPBA 결승전은 10월5일 오후 10시, PBA 결승전은 다음달 6일 오후 9시에 열린다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

