'한가위 당구 최강 가리자' 프로당구 PBA, '크라운해태 챔피언십 한가위' 스타트!

기사입력 2025-09-30 14:24


'한가위 당구 최강 가리자' 프로당구 PBA, '크라운해태 챔피언십 한가…
김영수 PBA 총재가 30일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린
'크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위' 개막식서 개회 선언을 하고 있다. 사진제공=PBA

민족 대명절 추석에 열리는 프로당구 PBA 시즌 다섯 번째 투어가 개막식을 열고 본격 대회에 돌입했다.

프로당구협회(PBA·총재 김영수)는 30일 오후 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 5차투어
'크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위' 개막식을 가졌다. 이날 개막식에는 PBA 김영수 총재와 장상진 부총재를 비롯해 대회 타이틀스폰서 크라운해태의 기종표 단장 등이 참석했다.

2020~2021시즌부터 PBA 투어를 개최해 온 크라운해태는 2024~2025시즌에 이어 이번 시즌에도 한가위 대회를 맡았다.

기종표 크라운해태 단장은 개막식에서 "이번
'크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 한가위'는 한가위 명절에 가족과 함께 즐기시기에 더없이 좋은 스포츠 한마당이 될 것이라 확신한다"며 "최대 명절인 한가위에 열리는 대회인 만큼, 참가 선수들 모두 풍성한 결실을 거두시기 바라며 당구 팬 여러분께서도 많은 성원으로 함께해 주시면 감사하겠다"고 전했다.


'한가위 당구 최강 가리자' 프로당구 PBA, '크라운해태 챔피언십 한가…
기종표 크라운해태 단장이 30일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린
'크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 2025 한가위' 개막식서 시타를 하고 있다. 사진제공=PBA
김영수 PBA 총재도 "이번 대회는 지난 시즌에 이어 가족, 사랑을 표방하는 기업 크라운해태의 후원으로 열리는 추석맞이 두 번째 대회"라면서 "당구 팬 여러분들께서는 이번 한가위도 사랑하는 가족과 함께 프로당구가 주는 즐거움과 감동을 만끽하면서 풍성한 명절 보내시길 바란다"고 말하며 대회 개회를 선언했다.

'크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 한가위'는 개막식 직후 시작된 PBA 128강전 김재근(크라운해태)-이선웅, 노병찬(크라운해태)-한동우 등의 개막 경기를 시작으로 본격적인 대회에 돌입했다. LPBA 결승전은 5일 밤 10시, 6일 밤 9시에는 우승상금 1억원이 걸린 PBA 결승전이 치러진다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

2.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

나훈아 도플갱어, 하루 매출만 12억...250평 초호화 저택 공개 ('이웃집 백만장자')

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

3.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

4.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

5.

공식 발표! "손흥민의 리그 폭격" 또또또또 MLS 이주의 팀 포함→'그야말로 괴물' 4경기 연속 득점, 경기당 1골

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

3.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

4.

감싸주던 염경엽 감독도 끝내 쓴소리...한화만 만나면 흔들리는 베테랑 포수의 트라우마

5.

공식 발표! "손흥민의 리그 폭격" 또또또또 MLS 이주의 팀 포함→'그야말로 괴물' 4경기 연속 득점, 경기당 1골

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.