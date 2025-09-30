제106회 전국체육대회 당구, 부산 기장체육관에서 30일 개막

|
제106회 전국체육대회 당구 종목이 30일부터 10월 3일까지 4일간 부산광역시 기장체육관에서 열린다.
최근 월드컵과 세계선수권 등 3쿠션 메이저 국제대회에서 연달아 우승하며 그랜드슬램을 달성한 조명우(서울시청)와 '인도네시아 여자 10볼 오픈'에서 우승한 서서아(전남당구연맹)가 출전한다. 이와 함께 세계 최정상급 선수로 꼽히는 허정한(경남당구연맹)과 김행직(전남당구연맹) 등이 출전해 세계 최고 수준의 경기력을 선보일 예정이다.
포켓 10볼에서는 개최지 부산광역시를 대표하는 하민욱(부산광역시체육회)이 홈 이점을 활용하여 대회 2연패를 노린다. 국내 랭킹 4위인 하민욱은 6위 유승우(대전당구연맹)와 첫 라운드부터 맞붙는다. 하민욱과 유승우는 공격적인 플레이와 안정적인 운영으로 정평이 난 만큼, 첫 라운드 대결의 승패에 관심이 쏠린다.
이번 대회의 주요 경기는 대한당구연맹 공식 방송 채널 'SOOP TV'와 'SOOP'을 통해 생중계된다. 세부 일정과 대진표, 경기 결과는 대한당구연맹 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.
