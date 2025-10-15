스포츠토토, 공익캠페인 영상 공개→'새로운 응원의 이름, 스포츠토토' 선…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공공위탁 전환 이후 첫 번째로 제작한 공익캠페인 영상 '새로운 응원의 이름, 스포츠토토'를 공개하고, 전국 주요 프로스포츠 경기장에서 순차적으로 송출하고 있다고 15일 밝혔다.
현재 KBO리그 포스트시즌이 열리는 경기장에서 해당 캠페인 영상이 송출 중이며, 향후 KBL, V리그, K리그 등 주요 프로스포츠 리그 경기장 전광판과 함께 방송 채널(SPOTV, 티빙 등)을 통해서도 만나볼 수 있다. 특히 스포츠토토 공식 유튜브 채널에서는 공익캠페인 영상 공개를 기념해 구독 및 댓글 참여 이벤트도 진행될 예정이다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 공익캠페인 영상은 스포츠토토가 대한민국 스포츠를 함께 만들어가는 응원의 매개체임을 보여주고자 했다"이라며, "스포츠토토 참여가 곧 국내 스포츠 발전을 돕는 기금 조성으로 이어진다는 점을 국민들께 자연스럽게 전달할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.
