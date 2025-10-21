"이제 최고의 선수 아니다!" 中 언론, '韓 출신' 린샤오쥔 밀어내기 시작인가...'중국 순혈 선수' 찬양 "쇼트트랙 정신을 보여줬어"

기사입력 2025-10-21 03:13


사진=웨이보 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]중국 언론에서 에이스로 꼽히던 린샤오쥔(한국명 임효준) 대신 자국 출신 선수를 칭찬하기 시작했다.

중국 대표팀 쇼트트랙의 중심인 린샤오쥔은 20일(한국시각) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회에서 단 한 번의 결선 진출도 성공하지 못하고, 대회를 마쳤다.

기대를 받았기에 더욱 아쉬운 결과였다. 2025년 하얼빈 아시안게임에서도 500m 금메달, 1500m 은메달, 5000m 계주 동메달을 따내며 중국을 만족시켰던 그는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쿼터가 달린 이번 대회에서도 활약을 이어가줄 것이라는 기대감이 컸다.

하지만 성적은 예상과 달랐다. 500m 예선에서 충돌로 실격된 후, 이어진 1500m 준준결선에서도 실격을 당하며 하루에만 두 차례 실격을 경험했던 린샤오쥔은 남자 1000m에서 마지막 기회를 노렸으나 패자부활전 통과 이후 준준결선에서 재차 탈락하며 개인전 메달 없이 월드투어 2차 대회를 떠나야 했다.


AP연합뉴스
린샤오쥔은 한때는 태극마크를 달고 빙판을 누볐던 쇼트트랙 스타였다. 2018년 평창 동계올림픽에서 1500m 결선에서 1위로 결승선을 통과하며 금메달리스트가 됐었으나, 2019년 불미스러운 일에 휘말리며 한동안 자격 정지 징계를 받았다. 이후 2020년 중국 귀화를 결정했다. 이후 린샤오쥔이라는 이름으로 중국 대표팀 에이스로 발돋움했다. 하지만 이번 대회 부진 이후 다시 중국 대표팀의 관심은 린샤오쥔이 아닌 자국 출신 선수에게 쏠리고 있다.

중국의 소후닷컴은 20일 '쑨룽이 동메달 결정전에서 혼을 다한 쇼트트랙을 이야기했다'고 보도했다.

소후닷컴은 '쑨룽은 500m 결선에서 출발 후 비틀거리며 넘어졌다고, 재빨리 일어나서 전력 질주를 계속했다. 그 순간 승패는 유일한 답이 아니었다. 가장 잔혹하고 열정적인 방식으로 획득한 동메달은 쇼트트랙이 왜 매력적인지를 보여줬다'며 '쑨룽은 쇼트트랙의 정신의 상징을 동메달로 보여줬다. 리우샤오앙와 상호 보완 관계도 선보였다. 중국 대표팀에게는 이 동메달이 금메달보다 큰 의미를 가질 수 있다'고 칭찬했다.


AP연합뉴스
반면 린샤오쥔에 대해서는 '린샤오쥔의 넘어짐과 페널티로 인해 3년 연속 처참한 성적이 이어졌다. 중국의 밀라노 출전권이 더 위태로워졌다. 개인전 출전권을 모두 잃을 위기다. 이제 그는 더 이상 최고의 선수가 아니다'라고 지적했다.


린샤오쥔의 질주가 막히며, 중국 내에서의 여론이 악화되고 있다. 반전을 위해선 다가오는 3, 4차 대회에서의 활약이 중요할 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

