'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위→이해인 7위(종합)

기사입력 2025-10-24 23:09


'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=AFP 연합뉴스

'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(고려대)이 올 시즌 첫 번째 그랑프리에 나섰다. 점프 난조를 보이며 쇼트 프로그램 7위에 랭크됐다.

차준환은 24일 중국 충칭 위둥아레나에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 시니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 기술점수(TES) 33.92점, 구성점수(PCS) 41.69점을 합쳐 총점 75.61점으로 7위를 기록했다. 사토 슌(94.13점·일본), 다니엘 그라슬(90.42점·이탈리아), 샤이도로프 미카일(88.33점·카자흐스탄)이 1∼3위에 올랐다.

차준환은 첫 과제로 쿼드러플 살코-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 계획했으나 선행 점프 착지가 불안정해 후속 점프를 시도조차 못했다. 수행점수(GOE)에서 2.63점 깎였다. 이어 쿼드러플 토루프 단독 점프를 시도했으나 도약 타이밍을 잃어 싱글 점프로 착지해 0점 처리됐다. 차준환은 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 수행했다. 마지막 점프 과제 트리플 악셀을 깨끗하게 뛰었다. 차준환은 체인지 풋 싯스핀, 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨 4로 처리하며 연기를 마쳤다.


'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=AFP 연합뉴스

'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=AFP 연합뉴스
여자 싱글에서는 신지아(세화여고)가 쇼트 프로그램에서 TES 36.56점, 구성점수PCS 31.45점을 합쳐 총점 68.01점으로 4위를 기록했다. 알리사 리우(74.61점·미국), 와타나베 린카(74.01점·일본), 앰버 글렌(73.04점·미국)이 1∼3위를 차지했다.

올 시즌 시니어 무대에 데뷔한 신지아는 지난주 열린 그랑프리 1차 대회를 7위로 마쳤다. 신지아는 이날 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 완벽하게 뛰었다. GOE 1.52점을 챙기고 더블 악셀과 플라잉 카멜 스핀(레벨 4)을 깔끔하게 처리했다. 가산점 10％가 붙는 구간에서는 트리플 플립 점프에서 착지할 때 중심이 뒤로 쏠린 탓에 1.44점 깎였다. 신지아는 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스에서 모두 레벨 4를 받아냈다. 레이백 스핀을 레벨 3으로 처리하면서 연기를 마쳤다.


'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=AFP 연합뉴스

'점프 난조' 男 피겨 간판 차준환, 그랑프리 쇼트 7위…女 신지아 4위…
사진=AFP 연합뉴스
함께 출전한 이해인(고려대)은 TES 34.68점, PCS 30.78점, 총점 65.46점을 받아 7위에 이름을 올렸다. 두 시즌 만에 그랑프리 무대를 다시 밟은 이해인은 첫 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받았다. 1.69점 감점됐으나 나머지 구성요소는 무난하게 수행했다. 더블 악셀을 안정적으로 뛴 이해인은 플라잉 카멜 스핀(레벨 4)으로 점수를 끌어 올렸다. 트리플 플립 점프도 깔끔하게 착지했고, 싯스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀(이상 레벨 4), 스텝 시퀀스(레벨 3)로 디테일을 채웠다.

한편, 아이스댄스에 출전한 임해나-권예 조는 리듬 댄스에서 TES 42.10점, PCS 31.58점, 총점 73.68점으로 5위에 올랐다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황정민, 회식비로만 1000만원 플렉스..."후배 불편할까봐 카드만 보내기도"

2.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

3.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

4.

김원훈, ♥9세 연하 엄지윤과 웨딩화보 공개 "저희 결혼합니다"..알고보니

5.

[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 상황" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

미라클 삼성, 그 중심에 '70억 미운 오리→가을 백조' 최원태 있다…김영웅이 만든 기회, 오묘한 미소의 의미는 [PO포커스]

2.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

3.

"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다

4.

[오피셜]코치 공백 생긴 SSG, 1622경기 베테랑 플레잉코치 카드 꺼냈다

5.

살라는 손흥민이 아니었다, 추하다 추해...SNS 프로필서 리버풀 모두 삭제 논란 “좌절감 느낀 듯”

스포츠 많이본뉴스
1.

미라클 삼성, 그 중심에 '70억 미운 오리→가을 백조' 최원태 있다…김영웅이 만든 기회, 오묘한 미소의 의미는 [PO포커스]

2.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

3.

"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다

4.

[오피셜]코치 공백 생긴 SSG, 1622경기 베테랑 플레잉코치 카드 꺼냈다

5.

살라는 손흥민이 아니었다, 추하다 추해...SNS 프로필서 리버풀 모두 삭제 논란 “좌절감 느낀 듯”

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.