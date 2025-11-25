"지도자 인권도 소중하기에" 스포츠윤리센터,국가대표지도자협의회 첫 간담회…

|
[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(이사장 박지영)가 대한민국 국가대표지도자협의회(회장 강호석), 미래국가대표전임지도자협의회(회장 김상석)와 첫 간담회를 개최했다.
국가대표지도자 협의회는 이 자리에서 국가대표 지도자 권익 보호와 인권 교육 개선을 요청하면서 조사 절차의 공정성 강화 지도자 보호 장치의 제도적 마련 인권교육 제작 과정에 지도자 의견 반영 상생 협력 체계 구축 등의 내용이 담긴 건의서를 전달했다. 특히 현행 조사 과정에서 지도자들의 방어권이 충분히 보장되지 않는다는 우려를 반영해 사실관계 및 제보 내용을 지도자에게 명확히 사전 통지해줄 것, 조사 기간의 과도한 장기화를 방지하는 기준을 마련해줄 것, 지도자의 소명·자료 제출이 실질적으로 반영되는 절차 보완, 무혐의시 공식 명예 회복 조치 마련(문서 통지·기록 정정 등) 등을 요청했다. 또 명백한 악의적 신고에 대해 무고성 검토 체계 강화, 지도자 대상 법률 상담·법률 지원 제도 신설, 지도자 보호 역시 선수 보호와 함께 균형 있게 다뤄줄 것 등을 요구했다. 또 인권 교육 콘텐츠, 지침서 제작 과정에 지도자 참여를 의무화해줄 것을 요청하고 연 2회 정례 간담회를 통해 소통하는 상생책을 제언했다.
강호석 국가대표지도자협의회장은 "지도자들은 선수와 국가를 위해 헌신하고 있지만, 절차적 보호가 미흡해 지도 현장에서 심적으로 큰 위축을 겪고 있다. 공정한 조사 환경과 균형 있는 인권 시스템이 마련되길 바란다"고 말했다. "박지영 이사장님이 선수, 체육인 출신이라서 첫 만남임에도 서로 말이 잘 통했다. 앞으로도 선수, 지도자 모두의 인권을 위해 긴밀하게 소통해나갈 것"이라고 말했다. 김상석 미래국가대표지도자협의회장은 "지도자 역시 인권의 주체이며 보호받아야 할 대상"이라면서 "현장을 이해하는 교육과 제도가 절실하다"고 강조했다.
