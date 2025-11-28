'AI·디지털 시대, 스포츠 윤리의 현주소와 정책 과제' 스포츠윤리센터, 정책 포럼 12월 4일 개최
문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(이사장 박지영)가 12월 4일 오후 2시 서울 송파구 서울올림픽파크텔 4층 아테네홀에서 '2025 스포츠윤리센터 정책 포럼'을 개최한다.
이번 포럼은 'AI·디지털 시대, 스포츠 윤리의 현주소와 정책 과제'를 주제로 열리며 급변하는 디지털 환경 속에서 스포츠 분야가 직면한 윤리적 쟁점을 짚어보고 실효성 있는 정책 대안을 모색하고자 마련되었다.
포럼에서는 AI·디지털 시대 스포츠 윤리의 위기와 기회에 대한 기조연설을 시작으로 데이터로 보는 체육인 인권 현황과 시사점 스포츠 분야의 AI·디지털 윤리적 쟁점과 가이드 라인 스포츠 공정성 및 인권 증진을 위한 AI 기술의 활용 등 인공지능 기술과 스포츠 윤리를 접목한 다양한 주제 발표로 진행된다.
또한 각 주제 발표를 바탕으로 포럼에 참여한 학계 및 현장 전문가의 지속 가능한 스포츠 윤리를 위한 AI·디지털 정책 거버넌스 구축 방안에 대한 깊이 있는 토론도 이뤄질 예정이다.
이번 포럼은 스포츠윤리센터 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 포럼 참가 신청 및 사전등록은 포스터에 게시된 QR코드 접속을 통해 가능하다. 자세한 사항은 스포츠윤리센터 정책실 교육정책팀으로 문의 가능하다.
이원만 기자
