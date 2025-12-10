"학교체육X지역공동체의 시너지" 파주中 양궁 교육과정 성과 공유회 성료.…

전교생 양궁 교육과정 운영의 성과를 공유하기 위해 10일 파주중에서 열린 이번 행사는 특색 있는 체육교육을 통해 학교 경쟁력을 강화하고 학생들의 전인적 성장을 도모하기 위한 것이다. 파주중은 지역 내 학생 문화·체육시설 부족 문제를 해결하고 '특색' 교육과정을 통해 학교체육은 물론 지역 활성화에 기여하고자 올해부터 전교생 대상 양궁 교육을 실시중이다. 또 '전교생 1인 2기 교육(오케스트라·1인 1스포츠)'을 통해 파주중만의 특화된 전인교육 모델을 구축하고 있다. 파주중은 예술중점학교(예술활동형), 디지털기반 학생 맞춤교육 선도학교, 학생맞춤통합지원 선도학교로서 다양한 미래역량 교육을 몸소 실천하는 모범학교다.
이번 '학교교육과정 내 양궁교육 운영 성과 공유회'는 개회식 및 성과 발표, 양궁수업 참관 및 양궁체험 등으로 구성됐다. 행사 현장에는 학생, 학부모, 교사를 비롯 파주교육지원청과 파주시청, 경기도양궁협회 관계자, 지역 학교장 등 교육계, 체육계, 지역의 다양한 인사들이 참석해 학교체육 교육에 대한 관심을 표했다.
학생선수 육성 기반 마련, 지역 초등학교와의 연계 교육, 양궁협회 및 기업과의 협력 확대 등 지난 1년간의 양궁교육 운영 성과를 공유한 후 파주중의 특별한 프로그램을 방과후 지역민 평생교육으로 확대해 학교 공동체가 지역 공동체에 기여하고 소통하는 다양한 정책 방향이 함께 논의됐다.
이날 행사에 참석한 안민석 경기미래교육자치포럼 위원장은 "파주중학교의 양궁 교육은 단순한 스포츠 활동을 넘어 지역과 학교가 함께 성장하는 교육 모델"이라면서 "향후 지속적인 협력과 지원이 이뤄지길 바란다"고 말했다. 이혁규 파주중 교장은"양궁 교육이 학생들의 자신감과 건강을 키우는 데 큰 도움이 되고 있다. 앞으로도 지역사회와 함께하는 특색 교육과정을 통해 학생들의 성장을 적극 지원하겠다"는 의지를 밝혔다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com