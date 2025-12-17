체육진흥공단, 2025년 국민체력100 우수 체력인증센터 시상식 개최

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 올해 우수한 성과를 거둔 체력인증센터를 격려하고 운영 서비스 품질을 높이기 위한 '2025년 국민체력100 우수 체력인증센터 시상식'을 열었다.
지난 16일 올림픽회관에서 열린 시상식에는 박용철 전무이사를 비롯해 우수 체력인증센터 7개소의 관계자가 참석해 서로를 격려하고 축하하는 시간을 가졌다. 선정된 센터에는 이사장 표창, 기념 현판과 함께 평가 등급에 따른 포상금이 전달됐다.
최우수 지역센터로 선정된 미추홀센터는 지역사회와 폭넓은 협업 체계를 구축하고 전 생애주기를 대상으로 체력 및 건강관리 모델을 정착시킨 점이 높은 평가를 받았다. 아울러, 최우수 직영센터는 송파센터가 차지했다. 송파센터는 연간 13,735명 체력 측정, 97,776명의 체력 증진 교실 참여라는 전국 최고 수준의 성과를 올리며, 공공 체력 관리의 허브라는 평을 받았다.
박용철 전무이사는 "한 해 동안 체육공단과 함께 열심히 뛰어준 전국 체력인증센터 관계자들께 감사드린다."라며, "앞으로도 평가 결과를 기반으로 개선점을 찾아 최상의 체력 관리 서비스 제공을 위한 노력을 지속할 것"이라고 밝혔다.
이번에 선정된 우수 체력인증센터는 다음과 같다. 인천 미추홀센터(최우수), 광주 서구센터, 경기 화성센터, 부산 남구센터, 서울 중구센터, 부산 금정센터, 서울 송파 직영센터,