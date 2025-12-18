EPL 경기 대상 프로토 승부식 150회차 발매 개시

|
서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 12월 20일(토)부터 22일(월)까지 열리는 2025~2026시즌 영국 프리미어리그(EPL) 경기들을 대상으로 한 프로토 승부식 150회차가 발매 개시를 앞두고 있다고 밝혔다.
토트넘과 리버풀이 맞대결을 펼친다. EPL 11위(6승4무6패, 승점 22점) 토트넘과 7위(8승2무6패, 승점 26점) 리버풀의 만남으로, 중위권 판도에 적지 않은 영향을 미칠 경기다.
이번 경기는 토트넘 토마스 프랑크 감독의 거취와 맞물려 더욱 주목받고 있다. 지난 14일 노팅엄 포레스트전에서 0-3으로 완패한 이후 경질설이 한층 힘을 얻고 있다. 손흥민 이적 이후 전력 공백을 메우지 못한 데다, 여름 이적시장에서 기대만큼의 보강이 이뤄지지 않으면서 성적 부진이 이어지고 있다는 평가다.
리버풀 역시 시즌 초반에는 다소 흔들리는 모습을 보였으나, 아르네 슬롯 감독 체제 아래 점차 안정세를 되찾고 있다. 최근 리그 4경기 연속 무패를 기록하며 분위기 반전에 성공했고, 이번 원정에서도 흐름을 이어가겠다는 의지가 강하다.
이처럼 최근 경기력과 상대 전적, 팀 분위기 전반을 고려할 때 이번 맞대결은 리버풀이 주도권을 쥘 가능성이 높은 경기다. 반면, 토트넘은 안방의 이점을 가지고 있지만, 불안정한 전력과 부진한 성적을 거둔 최근 흐름을 감안할 때 쉽지 않은 승부를 펼칠 것으로 예상된다.
한국스포츠레저 관계자는 "주말 EPL 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 150회차가 발매를 개시한다"며 "치열한 승부가 펼쳐질 주말해외 축구경기를 대상으로 하는 다양한 스포츠토토게임에 많은 스포츠팬들의 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.
한편, 2025-2026시즌 EPL 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 150회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨(betman.co.kr) 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
