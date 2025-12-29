[인사]국민체육진흥공단
◇본부장 전보
◆경륜경정총괄본부 성북지사장 최민호
◇실장 전보
◆공단본부 디지털혁신실장 정민화 기금관리실장 김찬 투표권건전화실장 김정훈 레거시사업실장 유은철 파크텔사업실장 백성봉
◆경륜경정총괄본부 사업기획실장 배장환 사업서비스실장 김한용 강남지사장 황원기천안지사장 목승훈
◇팀장 승진
◆공단본부 재난안전팀장 김정은 성과평가팀장 김승식 국민체력혁신팀장 최보윤 지도자양성팀장 김루미 지역성장지원팀장 김민호 레거시관리팀장 배기준 소마미술관팀장 김정화
◆경륜경정총괄본부 경륜선수지원팀장 류기범 방송팀장 김찬호
◇팀장 전보
◆공단본부 준법윤리실장 정우식 박물관기획팀장 김여진 전시교육팀장 한은경
총무팀장 곽동준 디지털혁신팀장 홍성돈 스포츠복지팀장 이현호
안전교육팀장 김세운 스포츠시설팀장 정은주 기금총괄팀장 조원강
기금정산팀장 선경주 투표권전산팀장 김봉재 스포츠가치센터팀장 김홍일
건설관리팀장 김성기
◆경륜경정총괄본부 안전지원팀장 구승모 홍보마케팅팀장 강형미 건전화운영팀장 문수미 경륜서비스팀장 박남수 수원지사장 이기용 부천지사장 유철승
정보지원팀장 정리운 발매전산팀장 윤기돈(2026년 1월1일자)