소액부터 즐기는 프로토 승부식으로 스포츠토토를 더욱 건전하게!
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합으로 참여 가능한 프로토 승부식의 다양한 게임 유형을 통해 스포츠토토를 더욱 건전하게 즐길 수 있다고 11일 밝혔다.
프로토 승부식의 가장 큰 장점은 소액으로도 참여할 수 있다는 점이다. 조합형 게임은 최소 100원부터 구매 가능하며, 두 경기 조합 만으로도 간단한 승부 예측이 가능하다.
또한 3경기 이상의 다수 경기 조합에 익숙하지 않거나 이보다 더욱 간편한 이용을 원하는 고객을 위해, 단 한 경기만 예측하는 '한 경기 구매' 유형도 마련되어 있다. 이 게임은 최소 1000원부터 참여할 수 있으며, 스포츠토토를 처음 접하는 이용자들도 부담 없이 즐길 수 있다.
프로토 승부식에는 일반, 핸디캡, 언더오버 외에도 'SUM' 유형으로도 게임을 즐길 수 있다. 이 게임 방식은 각 대상 경기에서 양 팀의 최종 점수 합이 홀수인지 짝수인지를 예측하는 간단한 규칙으로 일반적인 승부 예측보다 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 큰 인기를 끌고 있다.
이처럼 프로토 승부식의 다양한 유형은 스포츠 관전의 재미를 배가시키는 동시에 소액 구매를 통해 건전한 참여를 가능하게 한다. 특히, '한 경기 구매'와 'SUM' 유형은 초심자들에게 적합한 방식으로, 베팅의 부담을 줄이면서도 스포츠에 더욱 집중할 수 있는 환경을 제공하고 있다.
한국스포츠레저 관계자는 "프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버, SUM, 전반 등 다양한 유형으로 구성돼 있어 전략적 판단에 따라 자유로운 예측이 가능하다"며 "특히 최종 결과를 빠르게 확인할 수 있는 한 경기 구매 유형은 스포츠토토 초심자들 사이에서 좋은 반응을 얻고 있다"고 전했다.
