'올림픽 타임키퍼' 오메가, 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 타임키핑 신기술 공개

[스포츠조선 이현석 기자1932년부터 올림픽 공식 타임키퍼로 활약해온 오메가(OMEGA)가 오는
2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 한층 진화한 타임키핑 신기술을 선보인다.
2026 밀라노-코르티나 동계올림픽은 오메가가 공식 타임키퍼로 함께한 지 32번째를 맞이하는 올림픽으로 이번 대회에서 단순한 기록 계측을 넘어, 동계 스포츠의 결정적 순간과 경기의 흐름까지 입체적으로 이해할 수 있는 기술 환경을 구축한다는 계획이다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽은 8개 종목, 116개 세부 경기로 구성되며, 전통적인 알파인 스키와 스피드 스케이팅은 물론 스노보드, 프리스타일 스키, 그리고 스키 마운티니어링의 올림픽 첫 정식 종목 데뷔까지 포함한 역동적인 대회다.
이번 대회에서 오메가는 초당 최대 4만장의 디지털 이미지를 기록하는 '스캔'O'비전 얼티밋,'컴퓨터 비전 기술'과 'AI'를 결합한 경기 과정 분석, 봅슬레이 종목에 최초로 도입되는 '버추얼 포토피니시', 피겨 스케이킹과 스키점프, 빅에어 종목에 적용되는 신기술, 4K UHD 화질의'비오나르도 그래픽'등을 선보이며 동계올림픽에서의 타임키핑 기술의 새로운 기준을 제시한다.
오메가는 2018년 평창 동계올림픽을 시작으로 계속해서 발전시켜온 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술을 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 한층 더 고도화한다.경기장에 설치된 이미지 트래킹 카메라와 AI 소프트웨어가 선수의 움직임을 실시간으로 분석해 속도, 위치, 가속도, 회전, 점프 높이, 체공 시간 등 다양한 데이터를 생성하고 경기의 승패가 갈린 지점을 정확히 보여준다.
오메가는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 봅슬레이 종목 최초로 '버추얼 포토피니시(Virtual Photofinish)' 기술을 선보인다.이 기술은 각 주행(run)이 종료될 때마다 각 팀의 결승선 통과 시점을 하나의 합성 이미지로 구현해 보여준다. 공식 기록은 기존과 동일하게 포토일렉트릭 셀(Photoelectric Cells)을 통해 산출되지만, '버추얼 포토피니시'는 기록의 미세한 차이를 시각적으로 이해할 수 있도록 돕는 보조 타임키핑 도구로 활용된다.이를 통해 심판과 해설진은 물론, 시청자들까지 수치로만 존재하던 기록 차이를 직관적으로 확인할 수 있게 된다.
사진제공=오메가
오메가는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 피겨스케이팅 선수들의 블레이드(날) 각도와 위치를 정밀하게 인식한다. 이는 점프와 회전의 완성도를 판단하는 핵심 요소로, 인간의 눈으로는 포착하기 어려운 미세한 차이를 기술적으로 분석해 심판 판정에 참고 데이터로 제공한다.
또한컴퓨터 비전 기술을 활용한 실시간 점프 높이, 비행시간, 착지 속도 등 모션 분석 정보는 그래픽 트래킹과 결합되어 퍼포먼스 전반의 깊이있는 분석을 보여준다. 특히 페어 종목에서 개별 선수들의 동작을 식별하여 화면에 표시하기에 심판과 TV를 보는 시청자들에게도 실시간으로 시각화된 정보를 보여준다.
스키점프에서는 오메가는 도약 직전과 이륙 직후 구간을 더욱 정밀하게 분석하기 위해 컴퓨터 비전 기술을 적극 활용한다. 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서는 선수 착용 센서뿐 아니라 3~4대의 초고속 카메라가 현장에 추가 배치되어 비행 자세에서 가장 흔한 실수인 과·소회전 여부를 명확하게 확인할 수 있게된다.
사진제공=오메가
빅에어에서는 선수들이 착용하는 센서 없이 4~6대의 초고속 카메라를 할용한 기반 컴퓨터 비전 기술로 점프 분석이 이뤄진다. 오메가는 도약부터 착지까지의 속도, 회전 수, 점프 높이, 비행 거리, 3D 자세 등을 모두 측정하여 시각적인이 데이터로 구현한다.
오메가는 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서차세대 미디어 그래픽 시스템인 '비오나르도(Vionardo)'를 적용한다. 비오나르도 기술은 4K UHD(울트라 고해상도) 그래픽을 제공하여 더욱 선명하고 몰입감 있는 화면을 구현한다. 이를 위해 각 종목의 경기장에 기술 구현을 위한 시스템이 설치되며, 일부는 IBC(국제방송센터)에서도 특정 원격 제작으로 활용된다.