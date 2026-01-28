"운동하는 장애인이 행복" 2025년 장애인생활체육참여율 34.8%, 전년 대비 0.4%p 감소[공식발표]

기사입력 2026-01-28 11:03


[스포츠조선 전영지 기자]2025년 장애인 생활체육 참여율이 34.8%로 지난해 대비 0.4%p 감소했다.

문화체육관광부(이하 문체부)와 대한장애인체육회는 28일 '2025년 장애인 생활체육조사' 결과를 발표했다.

2024년 9월부터 2025년 8월까지 전국 만10~69세 등록 장애인 1만명을 대상으로 재활치료 이외의 목적으로 주 2회(1회당 30분 이상) 집 밖에서 운동하는 '장애인 생활체육 완전 실행자' 비율을 조사한 결과 장애인 생활체육 참여율은 34.8%로 전년 대비 0.4%p 소폭 감소했다.


주로 이용하는 운동 장소는 '체육시설'을 이용한다는 응답은 18.2%, '집 안'이 9.4%, '야외, 등산로, 공원 등 근처 야외'가 45.4%를 차지했다. 체육시설을 이용 응답자들의 이유를 조사한 결과, '거리가 가까워서'라는 응답이 38.2%로 가장 많았고, '시설 이용료가 무료 또는 저렴해서' 22.8%, '전문적인 체육시설이 있어서' 17.5% 순이었다. 체육시설을 이용하지 않는 응답자들은 '혼자 운동하기 어려워서'(26.8%), '체육시설과 거리가 멀어서'(17.1%), '시간이 부족해서'(13.6%) 순으로 이유를 답했다.


'운동하는 장애인이 행복하다'는 명제는 이번 조사에서도 여지없이 증명됐다. '완전 실행자'의 행복도가 평균 3.39점으로 가장 높았고, '불완전 실행자'가 평균 3.33점으로 뒤를 이었다. 생활체육 참여 정도가 높은 장애인들이 그렇지 않은 장애인들보다 행복감이 더 높았다. 운동할 때 가장 지원받고 싶은 사항으로 '비용 지원'이 34.7%로 가장 높았고, '장애인용 운동용품 및 장비'(15.5%), '장애인 생활체육 프로그램'(15%), '체육시설의 장애인 편의 시설'(12.8%), '장애인 생활체육 지도'(9.1%)의 순으로 나타났다. 생활권 주변에서 앞으로 이용하고 싶은 체육시설은 '공공 체육시설 통합 시설'이라는 응답이 33.7%로 가장 높았다. 반다비 체육센터처럼 장애-비장애인 모두가 함께 어울려 운동할 수 있는 시설에 대한 선호도가 전년 대비 4.9%p 증가했다.

문체부는 장애인의 생활체육 참여율을 높이기 위해 2026년에도 기반 시설과 비용, 생활체육 프로그램 등을 지원한다. 장애-비장애인이 모두 이용할 수 있는 사회통합형 체육시설인 '반다비 체육센터' 건립지원 금액을 개소당 전년 대비 10억원 증액한다. 또 전국 만 5세~69세 등록장애인 2만5900명을 대상으로 '장애인스포츠강좌이용권'을 지원하고, 가맹시설도 계속 확대해나갈 계획이다. 장애인의 건강 유지 및 체력 향상 측정을 위한 전국 17개 시도 장애인 체력인증센터를 운영하고 다양한 장애인 생활체육 프로그램을 지원하는 등 장애인 생활체육 활성화 정책을 지속적으로 추진한다.
