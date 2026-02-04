충격, 충격, 대충격! 韓 쇼트트랙 완전히 무시했다, 美 스포츠 언론 선정, 밀라노 스타 후보 26인→"한국 선수 0명"

기사입력 2026-02-04 07:22


충격, 충격, 대충격! 韓 쇼트트랙 완전히 무시했다, 美 스포츠 언론 선…
2026년 신년을 맞아 충북 진천 국가대표선수촌 훈련을 공개했다. 빙상 훈련을 하고 있는 밀라노코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 대표팀 선수들. 진천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.23/

충격, 충격, 대충격! 韓 쇼트트랙 완전히 무시했다, 美 스포츠 언론 선…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]한국 쇼트트랙의 저력을 알아보지 못한 것일까. 밀라노 스타 리스트에 한국 선수를 찾아볼 수 없었다.

미국 스포츠 언론 디애슬레틱은 3일(한국시각) '주목해야 할 동계올림픽 선수 26명'이라며 이번 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽의 스타 후보들을 조명했다.

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽이 본격적인 막을 올리기에 앞서, 각국의 선수단이 올림픽 선수촌에 입촌하며 대회 열기를 끌어올리고 있다. 가장 큰 관심을 받는 것은 역시 금메달 후보들이다. 어떤 종목에서, 어떤 선수가 시상대 가장 높은 위치에 서게 될지는 각국 팬들의 주요 관심사다.


충격, 충격, 대충격! 韓 쇼트트랙 완전히 무시했다, 美 스포츠 언론 선…
스포츠조선 DB
한국은 역시나 '효자종목' 쇼트트랙에 기대가 클 수밖에 없다. 동계올림픽에서 한국이 쇼트트랙을 통해 획득한 메달만 53개다. 역대 동계올림픽을 통틀어 한국보다 쇼트트랙에서 많은 메달을 수확한 나라가 없다. 최근 쇼트트랙의 상향 평준화가 이뤄지고 있음에도 불구하고, 한국의 저력은 결코 무시할 수 없다. 이번 대회에서도 주장 최민정을 필두로 김길리 임종언 황대헌 등 뛰어난 선수들이 대거 출격을 앞뒀다.

하지만 디애슬레틱은 여러 종목 주요 선수들 중 주목할 선수들을 꼽으며, 한국 쇼트트랙 선수들을 외면했다. 26명의 선수 중 한국 선수는 없었다. 쇼트트랙 외에도 스노보드 하프파이프의 최가온, 스피드스케이팅 김민선 이나현 등 여러 기대주들이 있지만, 명단에 들지 못했다. 대신 캐나다 선수들이 쇼트트랙에 이름을 올렸다.


충격, 충격, 대충격! 韓 쇼트트랙 완전히 무시했다, 美 스포츠 언론 선…
AFP연합뉴스
디애슬레틱은 윌리엄 단지누, 코트니 사로를 명단에 추가하며 '단지누는 이번 시즌 월드 투어 4개 대회에서 7개의 금메달을 거뒀다. 2025년 세계 선수권에서도 4개의 메달을 수확했다'고 했고 '사로는 시즌 종합 우승을 차지했기에 유력한 메달 후보로 꼽힌다'고 설명했다.

한편 한국과 달리 일본은 두 명의 선수가 명단에 올랐다. 스피드스케이팅 선수인 다카기 미호와 피겨 스케이팅의 유마 가기야마가 꼽혔다. 중국도 미국에서 귀화한 구아이링이 선정됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

2.

오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

3.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

4.

박정민, '청룡' 화사 무대 후 솔직 고백 "음원 수익 부럽냐고? 연락은 없더라"

5.

강원래 업고 故서희원 묘지 간 구준엽..."숨죽여 펑펑 울어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

3.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

4.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

5.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-삼성부심,가슴이 웅장해진다" 밀라노 두오모 성당의 '갤럭시' 셀피. 올림픽 옥외광고의 위엄![밀라노-코르티나 2026]

2.

'Here We Go! 전혀 사실이 아니다' 맨유 주장 브루노의 레알 마드리드 역제안설 '가짜 뉴스'.. 로마노 "브루노는 맨유만 생각.. 사우디는 여름에 예의주시하자"

3.

"리버풀이 호구짓 했네" 자케 영입 소식에 前 프랑스 대표 직격탄! 대체 왜?

4.

파격 발언! "이강인은 끔찍한 선수+방출시켜"→"PSG서 최고 가치" 태세 전환…팬들 호평 일색 "LEE 저평가 심하다"

5.

"더 강하게, 더 힘있게" 리그 최고 스피드+고성능 스타트 엔진 장착 중, 2년차 국대 리드오프 코치의 염화미소

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.