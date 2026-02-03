동계올림픽 공식 홍보대사 주상욱-차예련 부부, 밀라노 '코리아하우스' 개관식 참석[밀라노LIVE]

최종수정 2026-02-06 05:25

6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 한국을 알리는 한복 패션쇼에 참석한 주상욱-차예련 부부. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 한국을 알리는 한복 패션쇼가 펼쳐지고 있는 코리아하우스. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 한국을 알리는 한복 패션쇼에 참석한 주상욱-차예련 부부. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/



[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 송정헌 기자] '10년 동안 부부싸움 0회' 연예계 대표적인 잉꼬부부 주상욱-차예련 부부가 밀라노동계올림픽 '코리아하우스' 개관식에 나란히 참석했다.

대한민국 스포츠외교가 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 빛을 발했다.

5일 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽 코리아하우스 개관식이 열렸다. 코리아하우스는 밀라노 시내 역사적인 문화 공간인 빌라 네키 캄필리오에서 개관했다.

2004년부터 대한체육회와 문체부가 운영하기 시작한 코리아하우스는 올림픽 기간 동안 스포츠 외교의 장으로서 활용된다.

대한체육회는 설날 당일인 17일에는 '한국의 날' 행사를 열어 설날과 세배 문화를 접목한 프로그램을 운영할 계획으로 알려졌다.

개회사를 진행한 노희영 코리아하우스 단장은 "밀라노의 대표적인 문화유산 공간인 빌라 네키 캄필리오에서 대한민국을 알리는 새로운 교류의장을 열게 됐다"며 "이 장소가 지닌 상징성과 품격이 코리아하우스의 의미를 더욱 높이고, 대한민국 스포츠와 문화의 가치를 깊이 있게 전하는 계기가 될 것을 기대한다"고 했다.


6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 인사말을 하고 있는 대한체육회 유승민 회장. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 인사말을 하고 있는 대한체육회 유승민 회장. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/


유승민 대한체육회장은 "지난 2018년 평창 대회 당시 같은 옷(한복)을 입은 게 기억이 난다. 하지만 이곳의 분위기가 전혀 달라 새로운 기분"이라며 "존경하는 여러분 모두를 코리아하우스에 따뜻하게 환영한다. 올림픽은 단지 스포츠만을 위한 것이 아니다. 꿈, 단합, 희망에 관한 것이다. 코리아하우스는 꿈이 만들어지는 곳이다. 한국 문화의 다양성을 경험하고 즐길 수 있는 곳이다"고 했다. 이어 "코리아하우스를 통해, 우리는 대회 기간 내내 이런 메시지와 경험을 나눌 것이다. 한국 선수들의 훌륭한 경기와 퍼포먼스를 응원해 주길 진심으로 바란다. 마지막으로 전날 IOC 집행위원으로 선출된 김재열 신임 위원에게 축하를 전하고 싶다"곳 덧붙였다.


6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 축사를 하고 있는 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 겸 국제빙상경기연맹(ISU) 회장. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 축사를 하고 있는 김재열 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원 겸 국제빙상경기연맹(ISU) 회장. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/


한국인으로는 역대 두 번째로 집행위원으로 선출된 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장 겸 IOC 위원도 참석했다. 김 회장은 "커스티 코번트리 IOC 위원장을 대신해 코리아하우스 개관을 축하한다"며 "한국은 하계, 동계 올림픽과 패럴림픽, 청소년 올림픽까지 모두 개최하며 올림픽 여정에서 중요한 역할을 수행했다. 이런 유산은 한국의 지속적인 리더십과 역량, 올림픽 가치에 대한 헌신을 보여주는 것"이라며 "한국이 스포츠의 흥미진진한 미래에서도 계속해서 주도적인 역할을 할 것으로 확신한다"고 강조했다.


6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 한국을 알리는 한복 패션쇼가 펼쳐지고 있는 코리아하우스. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/


밀라노 동계올림픽 공식 홍보대사 주상욱-차예련 부부는 4일 밀라노에 입국했다. 주상욱-차예련 부부는 코리아하우스 개관식에도 한복을 입고 참석해 '한국의 미'를 전세계에 알렸다. 밀라노=송정헌 기자songs@sportschosun.com


6일 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)에서 코리아하우스 개관식이 열렸다. 한국을 알리는 한복 패션쇼가 펼쳐지고 있는 코리아하우스. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.06/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[전문] MC몽 "여친 만났는데 성매매?" 분노…CCTV 공개엔 '법적 대응'

2.

신기루, 27kg 뺀 풍자 맹비난 "살 빼는 거 보니 한심해, 병 걸린 것" ('또간집')

3.

원더걸스 예은, 소희와 눈물의 재회…"너무 멋져서 눈물이 나"

4.

사유리, 퇴학당한 子 일본 유치원 보냈다 "한 달에 한 번 가"

5.

유재석, ♥나경은에 '혼나는 일상' 폭로…"옷 똑같은 거 입는다고 질책당해"

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

2.

미쳤다! 韓 축구 역사상 최강 듀오 탄생? 손흥민+호날두 세계 최강 7번 조합 기대감 폭발! "사우디 떠나고 싶은 호날두 미국 혹은 유럽 고려"

3.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

4.

"삼성가,스포츠 외교 광폭 행보" 이재용 회장, 전세기 타고 밀라노 출국...김재열 IOC집행위원 쾌거→IOC최상위 후원사 총수도 2년만의 올림픽 직관

5.

"주식도, 올림픽도 온통 삼전" '삼성家 사위'김재열 IOC집행위원 당선X이재용 회장 밀라노 출국...삼성가 스포츠♥ 밀라노서 다시 꽃핀다[밀라노-코르티나 올림픽]

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

2.

미쳤다! 韓 축구 역사상 최강 듀오 탄생? 손흥민+호날두 세계 최강 7번 조합 기대감 폭발! "사우디 떠나고 싶은 호날두 미국 혹은 유럽 고려"

3.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

4.

"삼성가,스포츠 외교 광폭 행보" 이재용 회장, 전세기 타고 밀라노 출국...김재열 IOC집행위원 쾌거→IOC최상위 후원사 총수도 2년만의 올림픽 직관

5.

"주식도, 올림픽도 온통 삼전" '삼성家 사위'김재열 IOC집행위원 당선X이재용 회장 밀라노 출국...삼성가 스포츠♥ 밀라노서 다시 꽃핀다[밀라노-코르티나 올림픽]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.