대한체육회, '급식 지원' 영양사-조리사 격려 만찬…"가장 의미있는 손님 초대했다"[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-11 23:17


대한체육회, '급식 지원' 영양사-조리사 격려 만찬…"가장 의미있는 손님…
사진제공=대한체육회

대한체육회, '급식 지원' 영양사-조리사 격려 만찬…"가장 의미있는 손님…
사진제공=대한체육회

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한체육회가 뜻깊은 식사를 대접했다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 선수단의 '밥심', 급식지원 센터를 책임지는 영양사, 조리사를 초청해 만찬을 진행했다.

대한체육회는 11일(한국시각) '코리아하우스에서 올림픽 기간 4번만 손님을 맞이할 수 있는데 이번에 선수단 급식을 위해 고생하는 조리 인력을 초대했다'고 밝혔다. 유승민 대한체육회장은 이번 만찬에 대해 "가장 의미 있는 손님을 초대한 것 같다"고 했다.

급식지원센터는 동계올림픽에서 결전을 치르는 태극전사들의 중식과 석식을 지원한다. 충북 국가대표 진천선수촌에서 일하는 조은영 영양사와 김중현 조리사를 비롯해 식당 직원들이 모두 밀라노로 날아왔다.

대한체육회는 2026년 밀라노·코르티나 동계올림픽 기간 대한민국 선수단의 사기와 컨디션을 위해 밀라노·코르티나·리비뇨 3개 지역에서 현지 급식지원센터를 운영중이다.

개막일인 6일부터 폐막일인 22일까지 17일간 운영되며 따뜻한 한식과 회복식 등 맞춤형 식단을 제공한다. 총 22억원의 예산으로 총 36명(밀라노 15명·코르티나 12명·리비뇨 9명)의 운영 인력을 현지에 파견하고, 대한민국 선수단 130명을 대상으로 총 3500식의 한식 도시락을 제공한다. 추운 날씨를 고려해 온기를 유지하는 '발열 도시락'도 첫 도입했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'58세' 싱글대디 김성수, 연상女와 재혼 계획 "딸이 대학교 2학년, 이제 짝 찾을 것"

2.

정은우 40세 돌연 사망..SNS엔 故장국영·'붉은 달' 의미심장

3.

강수지, 6개월 만에 달라진 외모...이유 밝혔다 "♥김국진도 깜짝 놀라"

4.

황신혜, 86세 母에 용돈 받는 이유.."데뷔 때부터 경제권 전부 맡겼다"

5.

김나영, 중안부 축소시키고 확 달라진 얼굴..볼륨 시술까지 '물오른 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

3.

韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

4.

"한국과 격차, 어떻게 이겨!" 中 분노의 눈물…쇼트트랙 '노골드' 가능성 인정 '세대교체, 더 많은 가책 느껴야'

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

2.

[속보] 손흥민 떠난 토트넘, 프랭크 감독 전격 경질...후임은 미정

3.

韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

4.

"한국과 격차, 어떻게 이겨!" 中 분노의 눈물…쇼트트랙 '노골드' 가능성 인정 '세대교체, 더 많은 가책 느껴야'

5.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.