이게 다 中 '민폐 레이스' 때문이다! "정말 억울합니다, 메달 빼앗겼다" '네덜란드 유망주' 결국 '노메달' 분노 폭발

[스포츠조선 김가을 기자]중국의 '민폐 레이스' 이후 완전히 꼬였다. 네덜란드 스피드스케이팅 '기대주' 유프 베네마르스가 또 다시 눈물을 흘렸다.
베네마르스는 20일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 스피드 스케이팅에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드 스케이팅 남자 1500ｍ 경기에서 1분43초05를 기록하며 4위에 랭크됐다.
일본의 더다이제스트는 '중국 선수의 진로 방해 사건이 발생한지 일주일이다. 비운의 베네마르스가 1500m에서 또 다시 메달을 획득하지 못하며 실망했다. 악몽 같은 결말'이라고 보도했다.
베네마르스는 지난 12일 스피드 스케이팅 남자 1000ｍ 경기에서 눈물을 펑펑 쏟았다. 베네마르스는 11조 인코스에서 중국의 렌쯔원과 경쟁했다. 코너를 돌아 두 선수가 레인을 바꾸는 상황에서 문제가 발생했다. 인코스에서 아웃코스로 빠져나가던 롄쯔원이 베네마르스의 스케이트 날을 건드렸다. 베네마르스는 순간적으로 중심을 잃고 휘청하며 가속이 줄었다. 뜻하지 않은 사고로 베네마르스는 1분07초58로 레이스를 마쳤다. 충돌 상황만 없었다면 기록을 더 단축할 수 있었다. 결승선을 통과한 뒤 롄쯔원을 향해 분노한 모습을 보였다. 레인을 바꿀 때는 아웃코스에서 인코스로 들어오는 선수에게 우선권이 있다. 결국 심판진은 롄쯔원이 무리하게 아웃코스로 빠져나가려다 충돌을 일으켰다고 보고 롄쯔원의 실격을 선언했다.
그대로 모든 레이스가 끝났다. 베네마르스는 3위를 차지한 닌중옌(중국·1분07초34)에게 0.24초 밀리는 5위에 랭크됐다. 충돌 사고만 아니었다면 충분히 메달권에 들었을 것이라 확신한 베네마르스는 롄쯔원이 실격 처분을 받자 재경기를 요청했다. 하지만 이미 한 차례 레이스로 힘을 소진한 베네마르스는 오히려 기록이 더 나빠져졌다. 메달권으로 올라가지 못하고 안타까움에 얼굴을 감싸쥐었다.
경기 뒤 베네마르스는 "무슨 일이 일어난 건지 믿을 수 없다. 내가 우선권을 가지고 있었다. 그는 이 레이스에서 자신이 조연에 불과하다는 것을 스스로도 알고 있었을 것이다. 전혀 이해가 안 된다. 메달은 확실했다. 100%"라며 "그것(사과)은 아무런 도움이 되지 않는다. 적어도 동메달은 내 것이었다. 하지만 나는 그냥 5위 선수일 뿐이다. 정말 힘들다. 정말 정말 억울하다. 메달을 빼앗겼다. 그 고통이 사라지지 않는다"고 했다.
사진=EPA 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
더다이제스트는 '베네마르스는 결과에 본인도 억울함을 숨길 수 없다'고 했다. 베네마르스는 네덜란드 언론과의 인터뷰에서 "최고의 레이스였지만 메달은 없다. 목에 걸 수도 있었을텐데…"라며 한탄했다. 그는 "정말 믿을 수 없다. 끔찍한 영화 같다"고 좌절했다. 베네마르스는 '아직 젊으니 다음 기회가 있다'는 말에 "지금은 그런 것을 신경 쓰지 않는다"고 했다.
이 매체는 '베네마르스에게 힘든 것은 이 종목뿐만이 아니다. 그는 1000m에서 코스를 바꾸는 과정에서 렌쯔원과 충돌했다. 시상대를 노릴 수 있는 페이스였던 만큼, 레이스 직후 진로 방해로 실격한 렌쯔원에게 분노를 쏟아 부으며 논란을 야기했다. 절망에 빠진 베네마르스. 높은 기대를 받고 있던 그에게는 너무나도 잔인한 현실'이라고 덧붙였다.