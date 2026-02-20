"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'

최종수정 2026-02-20 18:31

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 은메달 이탈리아, 경기장에 태극기가 게양되고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

사진제공=대한체육회/송정헌 스포츠조선 기자

[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 빙상 종목 첫 금메달, 쇼트트랙 여자 3000ｍ 금메달 현장에서 잘못된 디자인의 태극기가 게양된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

밀라노-코르티나 동계올림픽 조직위원회는 지난 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 3000ｍ 시상식에서 태극기 중앙의 태극 문양의 각도가 시계 반대 방향으로 상당히 기울어진 태극기를 사용했다.


설상 최초의 금 최가온과 빙상 최초의 금 최민정이 대한체육회 밀라노올림픽선수촌 내 태극기앞에서 엄지척 포즈를 취했다. 사진제공=대한체육회

15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1500m 결승전. 황대헌이 은메달을 차지했다. 태극기가 게양되고 있는 아이스 아레나. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2026.02.15/
문제가 된 태극기는 이 경기뿐만 아니라 13일 같은 장소에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ(임종언 동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ(황대헌 은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1000ｍ(김길리 동메달) 시상식에서도 계속해서 사용된 것으로 파악됐다.

대한체육회 관계자는 20일 "올림픽마다 정부에서 정한 규격과 디자인의 태극기 파일, 애국가 음원을 대회 조직위원회에 전달한다"면서 "조직위에 구두로 항의 의사를 전달했고 절차에 따라 공식서한을 통해 항의할 것"이라고 밝혔다.
