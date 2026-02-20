"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'

"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'
|
|
|19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 은메달 이탈리아, 경기장에 태극기가 게양되고 있다. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/
|
|
|사진제공=대한체육회/송정헌 스포츠조선 기자
[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 빙상 종목 첫 금메달, 쇼트트랙 여자 3000ｍ 금메달 현장에서 잘못된 디자인의 태극기가 게양된 사실이 뒤늦게 확인됐다.
밀라노-코르티나 동계올림픽 조직위원회는 지난 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 3000ｍ 시상식에서 태극기 중앙의 태극 문양의 각도가 시계 반대 방향으로 상당히 기울어진 태극기를 사용했다.
|
|
|설상 최초의 금 최가온과 빙상 최초의 금 최민정이 대한체육회 밀라노올림픽선수촌 내 태극기앞에서 엄지척 포즈를 취했다. 사진제공=대한체육회
문제가 된 태극기는 이 경기뿐만 아니라 13일 같은 장소에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ(임종언 동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ(황대헌 은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1000ｍ(김길리 동메달) 시상식에서도 계속해서 사용된 것으로 파악됐다.
|
|
|15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1500m 결승전. 황대헌이 은메달을 차지했다. 태극기가 게양되고 있는 아이스 아레나. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com
/2026.02.15/
대한체육회 관계자는 20일 "올림픽마다 정부에서 정한 규격과 디자인의 태극기 파일, 애국가 음원을 대회 조직위원회에 전달한다"면서 "조직위에 구두로 항의 의사를 전달했고 절차에 따라 공식서한을 통해 항의할 것"이라고 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.