"30분 운동→500포인트, 전국민 운동 인센티브" 문체부X공단, '2026 튼튼머니' 사업 스타트#혜택#신청방법[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)와 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 전국민 운동 인센티브 프로젝트 2026년 '튼튼머니' 사업을 시작한다.
'튼튼머니'는 만 4세 이상 국민 누구나 참여할 수 있는 스포츠 활동 인센티브 제도로, 스포츠 활동에 참여시 30분에 500포인트를 적립할 수 있다. 포인트 적립이 가능한 전국 4000여 개 스포츠시설에서 스포츠 활동을 하거나 전국 국민체력인증센터에서 체력 측정을 받을 경우, 1인당 연간 최대 5만 포인트까지 적립가능하다. 적립 포인트는 제로페이 스포츠 상품권(가맹점 8만6000개소)과 삼성생명 슬리머니, 문화상품권으로 전환해 스포츠용품 구매, 스포츠시설 등록, 약국·병원 이용, 보험료 결제 등 스포츠·건강 분야 전반에서 사용가능하다. 국민체력인증센터 75개소, 지정스포츠클럽 및 민간체육시설3990개소에서 적립 가능하며, 3월 말 '튼튼머니' 앱 정식 출시 후 지도에서 '내 주변 적립가능 시설'을 검색해 누구나 쉽게 찾을 수 있도록 접근성을 높일 방침이다.
'튼튼머니' 앱 출시 전(2월 23일~3월 30일)까지는 '국민체력100' 홈페이지 QR 코드를 활용해 사업 참여 안내 및 적립 기능 중심으로 운영하고, 3월 31일(예정) 앱 출시 후엔 스포츠 활동 기록관리, 주변 적립 시설 검색, 포인트 전환, 각종 챌린지 등의 기능을 단계적으로 제공할 계획이다.
출처=문화체육관광부
문체부와 체육공단은 '튼튼머니' 앱 출시에 맞춰 국민 참여 확대를 위한 홍보와 다양한 이벤트도 추진한다. 체육공단은 '튼튼머니' 참여자 중 마케팅 수신에 동의한 회원을 대상으로 이벤트 혜택 등을 알림톡으로 안내중이다. '튼튼머니' 관련 상세 내용은 '국민체력100' 홈페이지에서 확인할 수 있다.
문체부와 체육공단은 매년 '튼튼머니' 사업 확대를 통해 스포츠 복지 체감도를 높이고 있다. 2024년 2만5000여 명에서 지난해 12만 40000여 명으로 무려 5배가 넘는 국민들이 '튼튼머니' 혜택을 받았다.
김대현 문체부 제2차관은 "'튼튼머니'는 운동 참여에 대한 실질적 보상을 통해 국민 생활체육 참여율을 높이고, 만성질환 예방 등을 통한 의료비 부담 완화와 건강관리 문화 정착에도 기여할 것"이라고 기대했다. "문체부는 국민이 일상에서 스포츠를 더욱 쉽게 즐길 수 있는 환경을 조성하고, '기본이 튼튼한 사회'를 실현하기 위해 지원 규모를 단계적으로 확대하는 데 힘쓰겠다"는 정책 의지를 전했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com