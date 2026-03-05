2026년 WBC 대상 상품 발매기념, 베트맨 이용 감사 이벤트 열린다

기사입력 2026-03-05 11:46


사진제공=한국스포츠레저(주)

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 '2026 WBC 대상 상품 발매 기념 베트맨 이용 감사 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.

2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)이 열린다. 대한민국 대표팀은 3월5일(목) 오후 7시 일본 도쿄돔에서 체코와 첫 경기를 치를 예정이다. 대한민국 대표팀을 응원하고 이를 대상으로 한 스포츠토토 게임 발매를 기념하기 위해 마련된 이번 이벤트는 지난 3월3일(화)부터 3월17일(화)까지 약 2주간 진행되며, 두 가지 방식으로 참여할 수 있다.

첫 번째는 '2026 WBC 발매 상품은 베트맨에서 이용할 수 있다'는 내용의 'OX 퀴즈' 이벤트다. 퀴즈 정답자 전원에게는 WBC 대상 상품 구매 시 사용할 수 있는 벳볼 1000개가 지급된다.

두 번째는 WBC 대상 프로토 상품 구매 고객을 대상으로 진행되는 이벤트다. 구매 금액이 1만원 이상인 고객에게는 갤럭시탭 S10+(1명), 에어팟 프로3(1명), 벳머니 1만 원권(500명)을 추첨을 통해 증정할 예정이다.

또한 3개 회차 이상 구매 고객을 대상으로는 닌텐도 스위치2(1명), LG 울트라HD 모니터(1명), 벳머니 1만 원권(500명), 승부식과 기록식을 교차로 구매한 고객에게는 갤럭시 버즈3 프로(1명)와 벳머니 1만 원권(500명)이 경품으로 마련됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "2026 WBC에 도전하는 대한민국 대표팀에 대한 응원과 함께 대상 상품 발매를 기념해 베트맨 고객들에게 감사의 의미를 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 스포츠 관전의 재미를 느낄 수 있도록 다양한 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편, 이번 '2026 WBC 대상 상품 발매 기념 베트맨 이용 감사 이벤트'와 관련한 자세한 내용은 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨 내 이벤트 페이지(betman.co.kr/main/mainPage/customercenter/event.do)에서 확인할 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com


