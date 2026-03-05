2026년 WBC 대상 상품 발매기념, 베트맨 이용 감사 이벤트 열린다

|
서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 '2026 WBC 대상 상품 발매 기념 베트맨 이용 감사 이벤트'를 진행한다고 밝혔다.
두 번째는 WBC 대상 프로토 상품 구매 고객을 대상으로 진행되는 이벤트다. 구매 금액이 1만원 이상인 고객에게는 갤럭시탭 S10+(1명), 에어팟 프로3(1명), 벳머니 1만 원권(500명)을 추첨을 통해 증정할 예정이다.
또한 3개 회차 이상 구매 고객을 대상으로는 닌텐도 스위치2(1명), LG 울트라HD 모니터(1명), 벳머니 1만 원권(500명), 승부식과 기록식을 교차로 구매한 고객에게는 갤럭시 버즈3 프로(1명)와 벳머니 1만 원권(500명)이 경품으로 마련됐다.
한편, 이번 '2026 WBC 대상 상품 발매 기념 베트맨 이용 감사 이벤트'와 관련한 자세한 내용은 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨 내 이벤트 페이지(betman.co.kr/main/mainPage/customercenter/event.do)에서 확인할 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
