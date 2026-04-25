SK호크스, 3연속 핸드볼 H리그 챔프전 行…부산시설공단, 여자부 2연속 PO 진출(종합)

사진제공=한국핸드볼연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]SK호크스가 3년 연속 핸드볼 H리그 남자부 챔피언결정전에 진출했다.

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SK는 25일 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 하남시청과의 '신한 SOL Bank 2025~2026 핸드볼 H리그' 남자부 플레이오프(PO)에서 27대21로 이겼다. 이로써 SK는 정규리그 우승팀 인천도시공사와 챔피언결정전(3전2승제)을 치르게 됐다. 챔프전은 다음달 1일 시작한다.

SK는 전반 21분까지 하남시청을 3골로 묶으며 점수 차를 벌렸다. 후반 초반엔 22-13까지 점수 차를 벌리며 손쉽게 승리했다. 이날 6골을 넣은 SK 김동철은 "힘든 경기를 예상했다. 전반에 수비가 잘 됐다. 챔프전에서 만나는 인천도시공사와는 상대 전적에서 앞선다. 진다고 생각하지 않고 최선을 다하겠다"고 다짐했다. SK 골키퍼 지형진은 이날 12세이브를 기록하며 경기 최우수선수(MVP)에 뽑혔다.

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여자부 준PO에선 부산시설공단이 경남개발공사를 28대22로 누르고 2년 연속 PO에 진출했다. 부산시설공단은 27일 삼척시청과 PO 무대에서 격돌한다.

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부산시설공단은 류은희의 속공 등으로 기세를 올리며 전반을 13-8로 리드했다. 후반에도 집중력을 발휘해 PO 진출권을 거머쥐었다.

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경기 최우수선수에 뽑힌 류은희는 "준비하면서 훈련을 많이 했는데 좋은 결과로 이어져서 기분 좋다. 수비에서 준비를 잘하면 충분히 승산 있다고 생각해서 수비에 신경을 많이 썼다. 다음 경기도 좋은 경기 할 수 있도록 회복을 잘하겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com