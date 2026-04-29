"41분 OK!" '돌격대장' 최강 안세영 어떻게 막나…韓 여자 배드민턴, 스페인→불가리아→태국 '퍼펙트 게임' 8강 진출

South Korea's An Se-young celebrates after defeating China's Wang Zhiyi in the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

South Korea's An Se-young hits a return to South Korea?s Sim Yu-jin during their women's singles semifinal match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 11, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 배드민턴 여자 대표팀이 세계단체선수권대회 토너먼트에 진출했다. '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 선봉에 섰다.

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한국 배드민턴 여자 대표팀은 29일(이하 한국시각) 덴마크 호르센스에서 열린 태국과의 2026년 세계여자단체선수권대회(우버컵) 조별리그 D조 3차전에서 5대0으로 이겼다. 이로써 한국은 조별리그 3경기에서 치른 총 15게임을 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 게임'을 펼쳤다. 조 1위로 8강에 올라 통산 세 번째 우승을 향한 도전을 이어간다. 한국은 2010년과 2022년 두 차례 우승을 차지했다.

2년마다 열리는 이 대회는 배드민턴 단체전 중 최고 권위를 자랑한다. 여자부는 우버컵, 남자부는 토머스컵으로 불린다. 경기는 단식 3경기와 복식 2경기로 열린다. 총 16개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위가 8강 토너먼트에 진출해 우승팀을 가린다.

한국 여자부는 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 올해 초 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승컵을 들어 올리며 분위기를 띄웠다.

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이번 대회에서도 매서운 힘을 발휘하고 있다. 스페인-불가리아를 연달아 5대0으로 격파했다. 태국을 상대로 5대0 완승을 챙겼다.

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여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 조별리그 3경기 모두 첫 주자로 나서 압도적인 경기력을 선보였다. 이날도 불과 41분 만에 승리하며 환호했다. 세계랭킹 3위 이소희-백하나(이상 인천국제공항), 단식 김가은(삼성생명), 심유진(인천국제공항), 정나은(화순군청)-이연우(삼성생명) 조 역시 제 기량을 발휘하며 탄탄한 전력을 과시했다.

한편, 8강 대진은 추후 추첨 결과에 따라 정해진다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com