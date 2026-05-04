'17위' 韓 김가은에 '충격' 역전패…中 '4위' 천위페이 '부담감' 호소 "내가 더 긍정적 평가받는 쪽, 부담을 더해줬다"

[스포츠조선 김가을 기자]김가은(삼성생명·17위)에 밀린 중국의 천위페이(4위)가 부담감을 호소했다.
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대한민국 배드민턴 여자 대표팀은 3일(이하 한국시각) 덴마크 호르센스에서 열린 중국과의 2026년 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 3대1로 이겼다. 한국 여자 대표팀은 2010년과 2022년에 이어 통산 세 번째 우승컵을 거머쥐었다.
한국은 조별리그에서 스페인-불가리아-태국을 상대로 치른 총 15게임에서 단 한 차례도 패하지 않는 '퍼펙트 게임'을 펼쳤다. 8강에선 대만을 3대1로 눌렀다. 4강에선 인도네시아를 3대1로 제압했다.
마지막 상대는 중국이었다. 한국은 첫 경기에서 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 왕즈이(2위)를 2대0(21-10, 21-13)으로 잡아내며 리드를 잡았다. 하지만 이어진 복식 이소희(인천국제공항)-정나은(화순군청) 조가 세계 1위 류성수-탄닝 조에 0대2(15-21, 12-21)로 패하며 주춤했다.
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우승의 향방을 가를 세 번째 판이 열렸다. 김가은이 출격했다. 객관적 전력에선 김가은의 열세가 예상됐던 것도 사실이다. 천위페이는 한때 안세영의 라이벌로 불릴 만큼 정상급 기량을 자랑한다. 실제로 경기 초반 김가은이 8-15로 밀리며 패색이 짙었다. 하지만 김가은이 매서운 집중력을 발휘해 역전승을 완성했다. 그는 5연속 득점으로 13-15로 추격했다. 이후 다시 7점을 쓸어 담으며 21-19로 이겼다. 분위기를 탄 김가은은 2세트에서도 15-15 동점 상황에서 6연속 득점하며 승리를 챙겼다. 김가은이 천위페이를 2대0(21-19, 21-15)으로 제압하며 희망을 살렸고, 뒤이어 복식에서 우승을 확정했다. 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 세계 4위 지아이판-장수셴 조에 2대1(16-21, 21-10, 21-13) 역전승을 챙겼다.
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중국 언론 넷이즈는 '중국이 한국에 1대3으로 패해 준우승했다. 중국은 세 번째 경기에서 천위페이가 김가은과 붙었는데, 리드를 잡은 상황에서 상대에 연속 득점을 허용했다. 결국 경기를 내줬다'고 보도했다.
이 매체에 따르면 천위페이는 "경기 전에는 내가 더 긍정적으로 평가를 받는 쪽이었다. 어느새 나 자신에게 부담을 더해줬다. 오히려 상대인 김가은은 인내심이 많고 실수는 많지 않았다. 첫 세트를 리드할 때 몇 개의 공을 놓쳤다. 그 후로 망설이며 상대에게 자신감을 줬다"고 말했다.
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김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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