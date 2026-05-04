한국체육학회 '2026 스포츠주간기념 학술대회' 8일 개최..체육원 설립·중계권 공공성 등 핵심 현안 집중 논의

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[스포츠조선 노주환 기자]한국체육학회(회장 최관용)는 8일 서울올림픽회관에서 '2026 스포츠주간기념 한국체육학회 학술대회'를 개최하고, 대한민국 체육의 제도적 기반과 스포츠 공공성 강화를 위한 논의를 진행한다.

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이번 학술대회는 스포츠주간을 맞아 체육계 주요 현안을 점검하고 변화하는 스포츠 환경 속에서 지속 가능한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 국민체육진흥기금 확충, 대한민국 체육원 설립 관련 법·제도 개선, 스포츠중계권과 플랫폼 변화, 메가스포츠의 공공성 문제 등 체육계 핵심 의제를 중심으로 프로그램이 구성됐다.

이종현 (사)K-스포츠커뮤니티 대표가'국민체육진흥기금 확충을 통한 스포츠 뉴 노멀'을 주제로 발제를 통해 변화하는 스포츠 환경 속에서 재원 구조와 정책 방향의 중요성을 밝힐 예정이다. 첫 번째 세션에서는 김대희 부경대학교 교수가'대한민국 체육원 설립 관련 법률 개정안 제안'을 주제로, 남기연 단국대학교 교수가 토론에 참여해 체육행정 체계 개편과 법·제도 개선 방향에 대해 심도 있는 논의를 이어간다.

두 번째 세션에서는 '누가 메가 스포츠를 소유하는가: 스포츠중계권, 플랫폼, 공공성의 충돌'을 주제로 권종오 경기일보 기자와 김기한 서울대학교 교수가 발표를 진행한다. 이어 김세훈 경향신문 기자, 장익영 한국체육대학교 교수, 김한범 한경국립대학교 교수가 토론자로 참여해 스포츠중계권의 구조 변화와 플랫폼 중심의 스포츠 소비 환경, 메가스포츠의 공공성 확보 방안 등에 대해 다양한 시각에서 의견을 나눈다.

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한국체육학회는 이번 학술대회를 통해 체육정책의 제도적 기반을 재점검하고 학계와 현장, 정책 영역 간 연계를 강화함으로써 대한민국 체육의 미래 발전을 위한 실천적 방향을 제시한다. 또 공공성과 산업적 가치가 균형을 이루는 스포츠 생태계 구축의 필요성을 재확인한다

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한국체육학회는 매년 스포츠주간을 맞아 학술대회를 개최하여 국민체육 진흥과 체육정책 발전을 위한 학문적·정책적 논의를 지속적으로 이어오고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com