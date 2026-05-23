"박장순 이사장X원윤종 IOC위원X기보배, 레전드 총출동" 스포츠안전재단X한국체육학회, 한체대서 '스포츠안전 토크콘서트' 성료

사진제공=스포츠안전재단

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[스포츠조선 전영지 기자]스포츠안전재단과 한국체육학회가 '스포츠안전 토크콘서트(부제: 나, 너, 우리의 스포츠안전)'를 공동 개최했다.

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21일 서울 송파구 한체대 합동 강의실에서 진행된 이번 행사는 '대한민국 전문·생활·학교체육의 요람' 한체대 학생들이 스포츠 안전의 중요성을 이해하고, 향후 선수·지도자·행정가 등 안전의식을 갖춘 스포츠 인재로 활동할 수 있도록 인식을 제고하기 위한 취지에서 마련됐다. 이날 토크콘서트에는 한체대 선수 및 일반학생, 대학원생 등 100여 명이 참석해 열띤 토론을 이어갔다.

첫 번째 발표자로 나선 이성경 스포츠안전재단 주임은 하인리히 법칙을 인용해 '1건의 사고 뒤에 숨어 있던 300개의 신호'를 주제로 일상 속 안전 점검의 중요성을 강조했다. 이어 윤지운 한체대 교교수가 'AI가 바꾸는 선수 안전과 스포츠 현장'을 주제로 AI를 활용한 안전관리 현황과 미래 방향을 제시했다. 박성배 한국체육학회 스포츠안전위원회 위원장은 '스포츠안전 정책의 현재와 과제'를 주제로 스포츠안전의 제도적 발전 방향을 공유했다.

사진제공=스포츠안전재단

이어진 토크 콘서트에서는 선수 출신 선배들과 한체대 재학생들이 직접 소통하는 시간을 가졌다. '바르셀로나 올림픽 레슬링 금메달리스트' 박장순 스포츠안전재단 이사장, '평창올림픽 봅슬레이 아시아 최초의 은메달리스트' 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 위원, '런던올림픽 양궁 금메달리스트' 기보배 광주여대 교수, 육상선수 출신 김성덕 스포츠안전재단 팀장이 패널로 참여했으며, 학생들이 사전 제출한 질문과 현장 질문을 바탕으로 경기력 관리와 부상 극복 및 재활 과정, 은퇴 후 진로 등 생생한 경험담과 안전관리 노하우를 아낌없이 전수했다.

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이날 행사는 참석자 전원이 안전한 스포츠 환경 조성을 위해 함께 노력할 것을 다짐하는 '스포츠안전 다짐 선언'과 기념 촬영으로 훈훈하게 마무리됐다.

사진제공=스포츠안전재단

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박장순 스포츠안전재단 이사장은 "스포츠안전은 특정 기관이나 일부 전문가만의 역할이 아니라 선수와 지도자, 행정가 등 스포츠 구성원 모두가 함께 만들어가야 할 문화"라면서 "이번 토크콘서트가 미래 체육 인재들이 스포츠 안전을 자연스럽게 체득하고 실천하는 계기가 되길 바란다"는 뜻을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com