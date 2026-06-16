정근식 서울시교육감 신임 대한민국교육감협의회장 선출..."국가 중요 교육과제, 온힘 다해 풀어갈것"...도성훈 인천교육감,학교체육진흥회 당연직 이사 추천

사진=스포츠조선 DB

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[스포츠조선 전영지 기자]정근식 서울시교육감이 신임 대한민국교육감협의회장에 선출됐다.

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대한민국교육감협의회는 15일 세종시 협의회 사무국에서 6·3 제9회 전국동시지방선거 교육감 당선인 간담회를 열고 정근식 교육감을 11대 협의회장으로 선출했다. 임기는 다음 달부터 2년. 부회장을 비롯한 임원단(부회장 3명, 감사 1명)은 정 교육감이 선임 후 차기 협의회 총회에서 인준하는 방식으로 이뤄질 예정이다. 또한 교육 유관기관과의 유기적인 협력 체계 구축을 위해 도성훈 인천광역시교육감을 '학교체육진흥회 당연직 이사'로 추천하기로 합의했다

전국 16개 시·도교육감 선거 결과 '범진보 교육감' 당선인은 서울 정근식, 경기 안민석, 인천 도성훈, 부산 김석준, 울산 조용식, 강원 강삼영, 전남·광주 김대중, 충남 이병도, 전북 천호성, 제주 고의숙 등 10명. '범보수 교육감' 당선인은 대구 강은희, 대전 오석진, 세종 강미애, 충북 윤건영, 경북 임종식, 경남 권순기 등 6명으로 당선인들은 선거 이후 이날 처음으로 한자리에 모였다. 제10대 협의회장인 강은희 대구광역시교육감은 "오늘 이 자리는 전국 16개 시도교육청이 한마음한뜻으로 모여 대한민국 미래 교육의 새로운 출발을 알리는 매우 뜻깊고 설레는 자리"라면서 "제10대 교육감협의회의 경험을 공유하고, 제11대협의회 출범을준비하는 과정에서, 우리 협의회가 그동안 추구해 온 시도교육청 간 소통과 동반자적 가치가 앞으로도 굳건히 이어지기를 바란다"는 뜻을 밝혔다.

사진제공=대한민국교육감협의회

한편 이날 첫 간담회에서 16개 시도 교육감 당선인들은 최근 재정 당국의 지방교육재정교부금(교육교부금) 개편 논의과 관련, 우려를 표명하는 공동 성명서를 채택했다. '교육재정을 줄이는 것은 미래세대를 포기하는 것'이라는 제하의 성명서에서 '학생수가 줄면 교육재정도 줄여야 한다는 논리는 교육 현장을 알지 못하는 주장'이라면서 '학생이 줄어도 안전, 디지털·미래교육에 대한 요구는 빠르게 늘고 있다. 교직원 인건비, 학교 운영비, 시설 안전 관리비 등 교육미의 상당부분은 학생 한 사람이 아닌 학교, 학급 단위로 발생하는 고정비용'임을 강조했다. '정부는 일방적인 교부금 구조 개편 추진을 즉각 중단하고, 교부금 산정 방식을 변경하려는 모든 시도를 원점에서 재검토하라. 시도교육청과 교육 당사자가 참여하는 공식 협의의 장을 마련할 것'을 요구했다.

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정 교육감은 "오늘 교육교부금에 관해 논의했고 다음달 열릴 협의회 총회에서도 논의할 것"이라면서 "협의회장이라는중책을 맡겨 주신 동료 교육감들께 깊이 감사드린다. 교육감들과 잘 소통해 국가의 중요한 교육 과제를 풀어가는 데 온힘을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com