"아빠와 딸이 함께 우승한 날!" '유남규 2세' 유예린 실업 단식 첫우승...'한국거래소 단체전 우승' 유 감독"유남규 2세로 마음고생많았을텐데 고맙다"[합천 추계회장기실업탁구]

유남규 한국거래소 감독이 실업 입단 후 첫 여자단식 정상에 선 딸 유예린(포스코인터내셔널)과 하트포즈를 취하고 있다. 사진제공=월간탁구

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[스포츠조선 전영지 기자]"유남규 2세로 탁구하느라 마음고생 많았을 텐데… 너무 고맙고 수고했다."

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'88서울올림픽 탁구 금메달 레전드' 유남규 한국거래소 감독이 딸 유예린의 실업 첫 정상에 기쁨과 고마움을 전했다.

'유남규 2세' 유예린(포스코인터내셔널)이 마침내 실업 여자단식 첫 정상에 올랐다. 2008년생 유예린은 10일 경남 합천군 합천다목적체육관에서 열린 2026년 합천군 추계 회장기 실업탁구대회 여자단식 결승에서 권아현(양산시청)을 게임스코어 3대1로 꺾고 우승했다. 지난해 전혜경 감독이 이끄는 포스코인터내셔널 이적 후 첫 단식 우승이다.

유예린의 이번 대회 뒷심은 무시무시했다. 황지나(안산시청), 이다솜(금천구청), 송마음(금천구청), 권아현(양산시청) 등 실업 선배들을 줄줄이 돌려세웠다. 특히 준결승에서 베테랑 에이스 송마음을 상대로 2게임을 먼저 내준 후 3게임을 내리 따내며 3대2(9-11, 6-11, 12-10, 11-6, 11-4) 역전승을 거뒀고, 결승서도 권아현에게 첫 게임을 내주고 2게임 5-10까지 끌려가다 듀스 혈투 15-13으로 이겨낸 후 내리 2게임을 따냈다. 만 17세 10개월의 주니어 선수인 유예린이 실업 언니들을 상대로 기술적 우위는 물론 위기를 이겨내는 강인한 멘탈로 올 시즌 폭풍성장을 입증했다. 지난 5월 WTT 슬로바키아 세네크 피더 대회 준우승 직후 실업탁구챔피언전, 첫 단식 결승에 올라 양산시청 수비 에이스 이다경에게 석패했던 유예린이 기어이 첫 우승컵을 들어올렸다.

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이날 함께 열린 남자 단체전에서 '아버지' 유남규 감독의 한국거래소가 임종훈, 안재현, 오준성의 초호화 국대 라인업으로 2연패에 성공하면서, 탁구 부녀가 한날한시 우승하는 역사를 썼다.

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첫 우승 후 유예린은 "사실 컨디션이 썩 좋지 않았다. 계속되는 시합에서 몸도 아프고 정신적으로도 많이 힘들었는데 열심히 연습하고 노력한 부분이 이번에 결과로 나온것 같다"고 돌아봤다. "실업에 올라와서 단식 우승이 목표였는데 그 목표를 마침내 이루게 돼 너무 기쁘다"며 미소 지었다. 유예린은 "첫 우승에 만족하지 않고 앞으로 남은 국내, 국제경기서도 계속해서 성장해 나가고 싶다, 아직은 실력이 부족하지만 더 열심히 노력하겠다"면서 "2028년 LA올림픽에 나가서 메달을 따는 것이 목표다. 나 자신을 이기는 선수가 되겠다"고 다짐했다.

유예린의 첫 우승을 누구보다 기뻐한 건 역시 '딸바보' 올림픽 챔피언, 유남규 감독. 언제나 '나의 심장'이라고 표현해온 외동딸의 쾌거에 유 감독은 "그동안 유남규 딸로 탁구선수 하느라 마음고생이 많았을 텐데"라며 기쁨과 안쓰러움을 함께 전했다. "일요일도 쉬지않고 열심히 노력해준 예린이한테 너무 고맙고 수고했다고 말해주고 싶다"고 했다.

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아버지이자 지도자로서 유 감독은 "예린이가 지난 국제대회 귀국 이튿날 국내 대회를 치르느라 시차 적응 등 체력적으로 힘들었을텐데 32강, 4강, 결승에서 역전승한 부분, 멘탈적인 성장을 높이 평가한다"고 했다. "최근 WTT 대회에서 중국 선수들을 이기고 결승에 오르고, 미국 스매시에서 신유빈 선수를 상대로도 좋은 경기를 하는 등 올 시즌 계속 달라진 모습을 보여주고 있는 것이 고무적"이라면서 "결국 노력은 배신하지 않는다는 걸 증명하고 확인한 만큼 자신감이 더 올라왔을 거라 생각한다"고 평했다. "절대 만족하지 말고 2028년 LA올림픽을 목표로 긍정적인 생각으로 지금처럼 해주길 바랄 뿐"이라며 18세 유예린의 멈춤 없는 성장을 열망했다.

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한편 11일 오전 이어진 대회 여자단체전 결승에서 포스코인터내셔널은 금천구청을 매치스코어 3대0으로 완파하고 우승컵을 들어올렸다. 1단식 김나영이 강희경을 3-0, 2단식 유예린이 강은지를 3-1로 돌려세웠고, 3복식에서 김나영-유한나조가 이다솜-송마음조를 3대0으로 꺾으며 완벽한 우승을 완성했다. 유예린은 단식에 이어 단체전에서도 1점을 잡아내는 활약과 함께 '2관왕' 유종의 미를 거뒀다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com