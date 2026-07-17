K-장애인배드민턴의 쾌거! 브리티시&아이리시 배드민턴 금4,은3,동3! 박해성X정겨울 2관왕...박해성-유수영조 日다이키조 꺾었다[장애인체육 SNS]

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○…대한민국 장애인배드민턴 국가대표팀(사진)이 24~28일 아일랜드 더블린에서 열린 브리티시&아이리시 파라배드민턴 인터내셔널에서 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 3개를 획득했다. 10월 아이치·나고야장애인아시안게임 출전을 앞두고 치르는 마지막 국제무대, 박해성(울산중구청)은 남자단식 WH1 금메달에 이어 정겨울(한국장애인고용공단)과 호흡을 맞춘 혼합복식 WH1-2에서도 정상에 오르며 2관왕, 정겨울 역시 여자단식 WH2을 석권하며 2관왕에 올랐다. 베테랑 최정만-김정준(이하 대구도시개발공사) 조가 남자복식 WH1-2에서 금메달을 추가했다. 남자단식 WH2 유수영(한국장애인고용공단), 남자복식 WH1-2 박해성-유수영, 남자단식 WH1 진기범(한국장애인고용공단)이 각각 은메달을, 남자단식 WH1 최정만, 남자단식 WH2 김정준, 남자복식 SL3-SU5 조나단(서울의료원)-신경환(제주특별자치도청)조가 동메달을 따냈다. 특히 남자복식 WH1-2에서 박해성-유수영 조가 4강전에서 일본의 다이키 카지와라-케이타 니시무라조와 풀세트 접전 끝에 2대1 승리를 거두며 결승에 진출하는 성과를 거뒀다.

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○…제23회 전국농아인체육대회가 내달 3일 오후 6시 충북 엔포드 청주 호텔 3층 그랜드볼룸에서 개회식을 시작으로 사흘간의 열전에 들어간다. 이번 대회에는 선수 300명, 임원 및 관계자 200명이 한자리에 모여 배드민턴·볼링·탁구(선수부), 게이트볼·슐런·야구·스크린골프(동호인부) 6종목에서 기량을 겨룬다. 종목별 1, 2, 3위에게 메달을 수여하고 최우수선수에게는 트로피가 전달될 예정이다. 최우수선수는 체전위원회 추천과 투표로 선정된다. 종합시상(종합 1~4위)과 시도연맹 단체시상(1~3위)도 진행된다.

○…경기도장애인체육회가 장애인과 비장애인이 함께하는 화합의 스포츠 축제인 '제8회 경기도어울림체육대회 2026 김포'를 내달 4~5일 김포시 일원에서 개최한다. 이번 대회는 경기도장애인

체육회가 주최하고 김포시, 김포시장애인체육회 및 종목별 가맹단체가 주관하며, 경기도 후원으로 진행된다. 총 26개 시·군에서 선수 397명(장애인 248명, 비장애인 149명)을 비롯해 임원 및

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보호자 577명 등 총 974명이 참가해 보치아, 볼링, 수영, 풋살, 탁구 등 5개 종목에 나선다.

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○…사단법인 무의(이사장 홍윤희, muui.or.kr)가 서울시, 서울교통공사, 현대로템과 민관협력으로 추진하는 교통약자 지하철 이동편의 개선 공공디자인 프로젝트 '모두의 지하철' 연구가 세계 디자인학계의 인정을 받았다. 무의와 협력해 '모두의 지하철' 디자인을 총괄한 이연준 홍익대 시각디자인과 교수팀의 논문 '서울지하철 환승 안내표지 시스템 연구: 교통약자 중심으로(A Study on the Transfer Signage System in the Seoul Subway Network: Focusing on Persons with Reduced Mobility)'가 영국 디자인리서치소사이어티(DRS) 2026 국제학술대회에 채택돼, 8~12일 영국 에든버러에서 열린 학술대회에서 발표됐다. 모두의 지하철'은 휠체어 이용자를 포함한 교통약자의 의견을 반영해 안내표지를 디자인하고 실제 부착까지 진행한 민관협력 프로젝트로 서울역, 시청역, 건대입구역, 고속터미널역, 교대역, 노원역, 삼각지역, 연신내역, 천호역, 청구역 10개 환승역에 시범 부착돼 있다.