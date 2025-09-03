"야구장은 처음인데…" 휴식 대신 K-문화 체험, '브라질 거포' 적응에…

|
[인천=스포츠조선 이종서 기자] "야구 인기가 많다는 소리를 듣고…."
|
브라질은 축구로 유명한 나라. 아라우조에게 야구는 생소한 스포츠였다. 일본리그에서도 뛰는 동안에도 야구장을 간 적은 없었다. 아라우조에게는 인천 SSG랜더스필드가 첫 야구장이었다.
아라우조는 "사실 야구에 큰 관심은 없었다. 한 번도 야구장에 가본 적이 없다. 한국에서는 야구가 인기가 많고, 잘 돼 있다는 이야기를 들어서 한 번 오고 싶었다"라며 "큰 틀에서 야구 규칙은 알고 있는데 자잘한 룰은 통역에게 물어보고 있다. 오늘 처음 왔는데 생각보다 역동적이고 재미있다"고 했다.
야구장에서 빼놓을 수 없는 건 음식. 아라우조의 선택은 떡볶이였다. 아라우조는 "떡볶이와 떡꼬치, 튀김 등을 먹었다"라며 "한국 음식을 먹어보고 싶었다. 떡볶이는 조금 더 매워도 괜찮을 거 같다"고 미소를 지었다.
KBO리그의 응원 문화도 아라우조의 심장을 뛰게 했다. 배구장에서도 들을 수 있는 'K-응원' 문화. 아라우조는 "응원 문화도 기대를 많이 하고 있었다. 코트에서 이런 에너지를 느낄 수 있을 거 같아 기대를 많이 하고 있다"고 했다.
|
아라우조는 이어 "(컵대회가) 첫 모습을 보여주는 것이니 최상의 몸 상태를 보여드리고 싶다. 아무래도 초반에는 (기량을 다 보여주는데) 시간이 걸릴 수 있지만, 결국에는 최상의 모습이 돼서 좋은 결과가 나올 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com