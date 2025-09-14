비주전들과 승리만든 베테랑 세터의 꿈. "진짜 시합에 들어갈 수 있게 성…

스포츠조선

비주전들과 승리만든 베테랑 세터의 꿈. "진짜 시합에 들어갈 수 있게 성장했으면..."[여수 인터뷰]

기사입력 2025-09-14 23:46


대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 토스를 하고 있다. 사진제공=KOVO

대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 김준호에게 토스하고 있다. 사진제공=KOVO

대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 득점 후 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 권인하 기자]"그동안 힘들게 한 것을 보여주면 좋겠다."

새 사령탑 헤난 달 조토 감독과 새롭게 우승을 위해 준비한 대한항공이 KOVO컵 첫 경기를 이겼다. 우여곡절 끝에 재개된 14일 여수 진남실내체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 우리카드와의 B조 경기서 세트스코어 3대0으로 승리.

외국인 선수와 아시아쿼터, 그리고 세계선수권 엔트리에 포함된 선수들이 출전하지 못하는 상황이라 비주전들이 나가게 된 상황에서 후배들을 이끄는 베테랑 세터 한선수는 "지금 뛰고 있는 선수들이 그동안 시합에서 못뛰었다. 내 욕심일 수 있지만 이 대회로 인해 이 선수들이 성장해서, 말뿐인 성장이 아니라 진짜 시즌 때 시합에 들어갈 수 있는 선수들로 성장했으면하는, 자신감이라도 얻었으면 하는 바람이다"라고 말했다.

한선수에게도 힘들 수 있는 경기. 자주 호흡을 맞췄던 선수들이 아니었기 때문이다. 그래도 김준호와 임재영이 각각 12점, 서현일이 10점 등을 올리며 좋은 활약을 했다.

헤난 감독은 엄청난 훈련을 열정적으로 시킨다고. 그래서 선수들들이 힘들어 하면서도 이를 즐겁게 받아들이고 하고 있다고 했다.

한선수는 "대회전까지 꾸준히 훈련을 했는데 숨이 턱턱 찰 때까지, 물 마실 타이밍이 없을 정도로 훈련을 했다"면서 "웨이트트레이닝도 많이 해서 우리 선수들의 몸이 다 좋아졌다"라고 했다.


대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 득점 후 김준호와 하이파이브 하고 있다. 사진제공=KOVO

대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 득점 후 동료들과 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO

대한항공 한선수가 14일 우리카드전서 득점 후 포효하며 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO
훈련량이 많은 이유는 V-리그의 길고 촘촘한 시즌 때문. 한선수는 "감독님이 처음 오셨을 때 한국시즌이 제일 길다. 모두가 버티려면 그 정도의 몸이 돼 있어야 한다고 하셨고 그래서 대회전까지 훈련 강고가 높았다"라고 했다.

헤난 감독의 공격적인 배구에 대해 한선수는 "자기 플레이에 책임을 짓게 하신다. 정해놓는게 아니라 자기가 때릴 수 있는 것을 자기가 선택해서 하도록 하신다"면서 "머뭇머뭇하지 말고 자신있게 하라고, 범실은 나온다. 범실 생각하지 말고 잘하는 걸 하도록 하신다"라고 설명했다.


그러면서 "계속 밀어부치신다. 지치는 걸 알고 힘든걸 아시면서도 계속 밀어부치신다. 그렇게 힘들 때 플레이를 하도록 하신다"는 한선수는 "감독님이 에너지가 넘치신다. 그래서 선수들이 힘든데도 신나서 끝까지 한다. 힘든데 뭔가 즐겁고 의욕적이다"라며 밝은 표정을 지었다.

한선수 역시 이번 시즌에 대한 기대감을 말했다. "나도 몸이 작년보다 훨씬 좋아졌다. 웨이트트레이닝도 많이 하고 있다. 다치지만 않으면 괜찮을 거 같다"라고 자신있는 어조로 말했다.
여수=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



