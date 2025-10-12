'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

기사입력 2025-10-12 10:11


'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알…
8일 인천 삼산월드체육관에서 배구 V리그 여자부 챔피언결정전 5차전 흥국생명과 정관장의 경기가 열렸다. 동료들을 독려하는 김연경. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.08/

[스포츠조선 김민경 기자] '배구여제' 김연경의 은퇴식 날짜가 확정됐다.

흥국생명은 11일 "오는 18일 인천 삼산월드체육관에서 홈개막전을 치른다. 이날 경기에는 한국 배구의 레전드 김연경의 은퇴식도 열릴 예정이다. 개막전 현장을 찾는 팬들을 위해 다양한 현장 이벤트를 준비했다"고 알렸다.

김연경은 지난 시즌 도중 깜짝 은퇴 선언을 했다. 팬들에게는 갑작스러웠지만, 선수 본인은 신중한 고민 끝에 결심하고 알린 결정이었다. 김연경은 지난 시즌 흥국생명의 통합 우승을 이끌고, 정규리그와 챔피언결정전 MVP까지 차지하며 화려하게 마지막을 장식했다.

김연경은 2005~2006 V리그 신인드래프트 1라운드 전체 1순위로 흥국생명에 지명, 프로생활을 시작했다. 데뷔 때부터 엄청난 득점력과 수비력을 자랑하며 신인상과 정규리그 MVP, 챔피언결정전MVP를 휩쓰는 기염을 토했다.

2008~2009시즌을 끝으로 김연경은 세계로 무대를 넓혔다. 일본, 튀르키예, 중국 등 해외리그를 누비며 한국뿐만 아니라 세계 1위 아웃사이드 히터로 군림했다. 튀르키예에서 뛸 당시 전 세계 남녀 배구 선수를 통틀어 최고 연봉 대우를 받았을 정도.


'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알…
8일 인천 삼산월드체육관에서 배구 V리그 여자부 챔피언결정전 5차전. 흥국생명이 정관장에 승리하며 우승을 차지했다. 우승의 기쁨을 나누고 있는 흥국생명 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.08/

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알…
31일 인천삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 챔피언결정전 1차전 흥국생명과 정관장의 경기, 흥국생명 김연경이 블로킹을 성공한 후 환호하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.03.31/
오랜 해외 생활을 마친 김연경은 한국에서 선수 생활의 마침표를 찍고자 흥국생명으로 돌아왔다. 2020~2021시즌부터 지난 시즌까지 뛰면서 한국 여자배구의 발전을 위한 노력을 기울였다.

은퇴한 현재는 배구 예능 감독을 맡으며 저변 확대에 힘을 쏟고 있다. 김연경은 은퇴식에서 한번 더 팬들과 인사하는 시간을 보낸다.

한편 흥국생명은 지난 11일 인천 삼산월드체육관에서 출정식을 열고 2025~2026시즌의 힘찬 출발을 알렸다. 이번 시즌 핵심 전력인 이다현, 레베카, 정윤주를 비롯한 선수단이 팬들과 특별한 시간을 함께했다. 이번 행사에는 팬 500여 명이 참석했다.


요시하라 토모코 감독을 비롯한 선수단은 올 시즌 각오와 목표를 밝혔다.

주장 김수지는 "팬 여러분의 응원이 큰 힘이 된다. 올 시즌도 단합된 모습으로 투지 넘치는 경기를 보여드리겠다"고 했다.
'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알…
11일 흥국생명 출정식. 사진제공=흥국생명

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 결혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.