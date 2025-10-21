"韓 생활 대만족"…베일 벗은 브라질 거포, 리그 판도 뒤흔들까

|
[수원=스포츠조선 김민경 기자] "한국 생활에 정말 만족한다."
아라우조의 활약이 단연 돋보였다. 블로킹 4개, 서브 2개 포함 23점을 뽑아 양팀 통틀어 최다 득점을 기록했다.
베논이 세터 김주영과 호흡을 맞추는 데 애를 먹으며 9득점 공격 성공률 33.33%에 그친 것과 대조적이었다.
마우리시오 파에스 우리카드 감독은 "그저 첫 경기를 한 것뿐이다. 최소 35경기를 치러야 하고, 이후 플레이오프가 기다리고 있다. 서브와 블로킹 퀄리티를 더 끌어올려야 한다"고 속단을 경계하면서도 "오늘(20일) 이 시점에서 아라우조에게 기대한 것은 정말 잘해줬다. 80% 정도 해줬다. 이 기대치는 더 올라갈 것이다. 아라우조는 더 해줄 것이라 생각한다"고 칭찬했다.
V리그 데뷔전에 만족하면서도 더 보여줄 게 많다고 자신했다.
아라우조는 "언제나 기대를 많이 받는 것은 좋은 일이다. 경기하다 보면 혼자뿐만 아니라 팀원들과 콤비네이션을 맞춰야 한다. 앞으로 더 보여주는 게 중요할 것 같다"고 했다.
아라우조는 경기 내내 선수들을 격려하고 파이팅을 외치며 분위기를 끌어올렸다. 코트 안에서 에이스에게 경기력 못지않게 기대하는 요소가 바로 이런 에너지다.
아라우조는 "원래 내 스타일이다. 아무래도 브라질인이라 그런 영향이 있는 것도 같다. 실제로 팀원들에게 도움이 된다고 생각해 감정을 많이 표출한다"며 미소를 지었다.
다양한 나라의 리그를 경험한 아라우조에게 한국 생활은 어떨까. 지금까지는 대만족이다. 가족, 특히 아들이 한국 생활을 정말 좋아한다고. 외국인 선수가 새로운 나라와 문화에 빠르게 적응하는 것은 경기력과 직결되는 중요한 요소다.
아라우조는 "팀뿐만 아니라 회사에서 많은 것을 도와주고 지원해 줘서 잘 지내고 있다. 가족들도 한국 생활에 만족하고 있다. 그게 가장 중요하다. 한국 생활에 정말 만족한다"며 남은 시즌 활약에 대한 기대감을 높였다.
수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com