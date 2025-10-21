'4년 연속 꼴찌' 페퍼저축, 개막전부터 날벼락! → '절대 전력' 외국…

|
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] V리그 여자부 페퍼저축은행이 개막전부터 날벼락을 맞았다. 창단 첫 '꼴찌 탈출'을 노리는데 외국인선수 조이 웨더링턴(등록명 조이)가 부상 이탈했다.
주공격수 외국인선수의 존재감은 절대적이다. 전력의 절반을 차지한다고 해도 과언이 아니다.
장소연 감독은 "회복이 빠르다. 길게 이어지진 않을 것 같다. 조이가 없는 시즌 초반을 어떻게 버티고 견뎌야 하는지가 중요하다"고 진단했다.
지난 시즌 개막전의 리턴매치다. 페퍼저축은 2024년 10월 22일 김천 원정에서 도로공사를 3대0 셧아웃했다.
장소연 감독은 "시간이 너무 빠른 것 같다. 작년 개막전도 도로공사였다. 벌써 1년이 지나갔나 싶다. 그때 좋은 승리를 거뒀다. 그 기운 이어서 오늘도 좋은 경기 했으면 좋겠다"고 기대했다.
조이의 빈자리는 박은서가 대신한다.
장소연은 감독은 "박은서 선수가 공격력이 좋다. 조이 부상은 아쉽지만 헤쳐나가야 한다. 은서에게 그런 부분을 주문했다. 가운데에는 시마무라가 있다. 리시브가 잘 되면 가운데에서 많은 활로를 펼칠 수 있다. 한 명의 선수보다는 십시일반 도와가면서 해야 한다"고 희망했다.
전력도 착실하게 보강이 됐다.
장소연 감독은 "고예림을 영입했다. 조이와 시마무라가 합류하면서 좋은 시너지 효과를 발휘하는 것 같다. 박정아 이한비도 베테랑이다. 위기가 왔을 때 잘 극복해줬으면 좋겠다"고 기대했다.
