외국인도 없는 팀한테 지다니! 사령탑은 평가 자체를 거부 → "뭐라고 평…

외국인도 없는 팀한테 지다니! 사령탑은 평가 자체를 거부 → "뭐라고 평가할 만한 경기내용 아니었다"

기사입력 2025-10-21 22:00


사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] V리그 여자부 한국도로공사가 개막전 충격패를 당했다. 외국인선수가 빠진 페퍼저축은행에 덜미를 잡혔다.

도로공사는 21일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 페퍼저축과의 경기에서 세트스코어 2대3(23-25, 25-17, 20-25, 25-15, 13-15)으로 졌다.

도로공사는 지난해부터 페퍼저축과 악연이다. 2024~2025시즌 개막전은 김천 안방에서 페퍼저축을 상대했다. 0대3 셧아웃을 당했다. 올 시즌은 페퍼저축의 홈 개막전 승리의 제물이 되고 말았다.

경기 후 김종민 도로공사 감독은 "시작부터 받는 것부터 많이 흔들렸다. 공략하는 서브라든지 이런 부분이 너무 약했다. 조심스럽게 하다보니까 모든 게 상대 흐름으로 넘어갔다"고 아쉬워했다.

어디 하나 보완할 점을 꼽기가 어려웠다. 김종민 감독은 "뭐라고 평가할만한 경기내용은 아니었다"며 실망감을 표출했다.

반면 페퍼저축은 뜻깊은 승리를 거뒀다. 전력의 절반이라고 해도 과언이 아닌 외국인선수 조이 없이도 이겼다.

장소연 페퍼저축 감독은 "오랜만에 4명이 10점을 넘게 뽑았다. 그만큼 조이가 빠진 자리를 국내선수와 시마무라까지 잘 메웠다. 좋은 결과로 이어졌다"고 만족감을 나타냈다.


박은서가 24점으로 공격을 이끌었다. 시마무라가 19점으로 힘을 보탰다. 박정아 이한비도 나란히 14점을 올렸다.


개막전이라 준비할 시간이 넉넉했다.

장소연 감독은 "도로공사전을 3주를 준비했다. 도로공사만 팠다. 수비나 블로킹 포메이션 전부 철저하게 준비했다"고 밝혔다.

이어서 "아무리 준비를 해도 코트안에서 선수들이 풀어내야 하는데 잘해줬다. 자체적인 범실도 있어서 위기가 있었지만 극복을 했기 때문에 좋은 결과 있었다"며 선수들을 칭찬했다.


광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

