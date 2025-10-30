"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

최종수정 2025-10-30 18:34

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주…
22일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-현대건설전. 현대건설 김희진이 공격 성공 후 김다인 세터와 포옹하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.22/

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주…
사진제공=KOVO

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주…
사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 김영록 기자] "시마무라가 굉장히 인상적이던데, 우린 희마무라(김희진)가 있으니까."

바야흐로 춘추전국시대가 온 걸까. 김연경이 없는 여자배구 첫 시즌, 시즌초 분위기가 심상치 않다. 7개팀이 2~4경기씩 치른 가운데, 전패팀이 없다. 모든 팀이 최소 1승씩은 올린 상황.

하위권 전력으로 평가되던 페퍼저축은행과 GS칼텍스가 분위기 반전에 나섰다. 각각 우승후보 1~2순위로 꼽히던 도로공사와 IBK기업은행을 잡아냈다. GS칼텍스는 29일 흥국생명마저 잡아내며 2승째를 따냈다.

이번엔 페퍼저축은행의 차례일까. 상대는 여자배구 유일 무패팀(2승무패) 현대건설이다.

30일 광주 페퍼스타디움에서는 진에어 2025~2026시즌 페퍼저축은행과 현대건설의 경기가 열린다.


"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주…
사진제공=KOVO
경기전 만난 강성형 현대건설 감독은 "시즌 끝날 때쯤에도 무패였으면 좋겠다"며 껄껄 웃었다. 이어 "실력이 비슷비슷한 것 같다. 결국 그날 컨디션에 달렸다"면서 "흥국생명-정관장을 이겼는데, 일단 우승후보로 꼽히는 기업은행-도로공사전이 뒤쪽인 건 좋다. 경기력을 최대한 끌어올리고 만날 수 있게 됐다"고 했다.

페퍼저축은행의 전력에 대해서는 역시 아시아쿼터 시마무라를 높게 평가했다. 아직 외국인 선수 조이가 나서지 못하고 있지만, 일본 국가대표팀에서의 모습 못지 않게 페퍼저축은행을 이끄는 에이스 역할을 하고 있다는 것. 개인 기량 역시 두말할 나위 없이 뛰어나다. 33세의 나이를 고려해 그를 뽑지 않은 6개팀 중 후회하는 팀도 있다.

조이의 빈자리를 메우는 '하이플라이어' 박은서의 임팩트도 호평했다.


무릎 통증 회복단계인 카리에 대해서는 "준비한 기간에 비해서는 잘하고 있다. 아직은 템포가 잘 맞지 않고, 자신있는 스텝을 밟지 못하고 있다. 좀더 경쾌하게 올라갈 수 있게 되면 파워있는 공격을 할 수 있을 것"이라고 했다.


"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주…
22일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 흥국생명-현대건설전. 현대건설 카리가 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.22/
주전 미들블로커로 2경기를 치른 김희진에 대해서도 좋은 평가를 내렸다.

"득점보다는 유효 블로킹이 중요하다. 우린 '희마무라'라고 하는데, 움직임이 시마무라 못지 않은 것 같다. (양)효진이도 100% 컨디션은 아니지만, 미들에서 유효블로킹만 만들어주면 연결하고 반격하는 우리 스타일의 배구를 할 수 있다. 블로킹과 수비 조화는 좋다. 점실을 줄이는 게 관건이다."


광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'친애하는 X' 김유정 "김도훈과 열애설? 3분간 내내 통화하며 웃어"

2.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 한선화 "강하늘에게 의지 많이 해"…울컥한 이유

3.

"한효주, 日 여배우들과 달라" 유창한 일본어 실력+주연 책임감에 현지 배우들 감탄(넷플릭스)

4.

[SC현장] "잘생긴 발라더 되고파"…정승환, '발라드 세손' 정수 담은 정규 컴백(종합)

5.

재벌가 가정부→연 매출 478억 김치 명장 "인생 역전됐다"(백만장자)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

2.

'연봉 달랑 10억' 집도 없는 떠돌이 유망주가, '10조 몸값' 오타니를 추풍낙엽처럼 쓰러뜨렸다

3.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

4.

'1m99 특급 신예' 몸무게 78㎏ 유일한 걸림돌?…"기본기 좋다, 그 키에 리시브가"

5.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

2.

'연봉 달랑 10억' 집도 없는 떠돌이 유망주가, '10조 몸값' 오타니를 추풍낙엽처럼 쓰러뜨렸다

3.

손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹어도.." [KS4]

4.

'1m99 특급 신예' 몸무게 78㎏ 유일한 걸림돌?…"기본기 좋다, 그 키에 리시브가"

5.

1루수로 변신한 류현진 덕분에 분위기 뜨거워진 한화 내야진, 수비 집중도 급상승[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.