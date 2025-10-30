'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너무 느려" 통렬한 반성 [광주패장]

기사입력 2025-10-30 21:31


'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너…
사진제공=KOVO

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너…
사진제공=KOVO

'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너…
사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 김영록 기자] 예상치 못한 일방적인 패배, 강성형 현대건설 감독의 얼굴은 붉게 상기돼있었다.

현대건설은 30일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 페퍼저축은행전에서 세트스코어 0대3으로 완패했다.

개막 2연승을 달리던 현대건설의 올시즌 첫 패배는 굴욕과 아쉬움으로 얼룩졌다. 올해 V리그 11경기만에 나온 첫 셧아웃 경기의 희생자가 됐다.

주포 카리와 정지윤이 너무 부진했고, 양효진-김희진의 미들블로커진의 움직임도 좋지 못했다. 자스티스와 나현수가 분전했지만, 한 세트를 따내기도 힘들었다. 매세트 접전을 벌이고도 20점 이후의 클러치상황에서 부족한 결정력에 발목을 잡혔다.

페퍼저축은행은 박은서가 시종일관 팀 공격을 이끄는 가운데 박정아와 시마무라가 필요할 때마다 한방씩 터뜨리는 모습. 반면 현대건설은 중앙 공격도, 양쪽 날개도 뜻대로 풀리지 않는 답답한 흐름이 이어진 끝에 번번이 역전을 허용했다.


'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너…
사진제공=KOVO
경기 후 강성형 감독은 붉게 달아오른 얼굴로 인터뷰실에 들어왔다. 경기 총평을 부탁하자 "선수들의 움직임에서 졌다. 우리 선수들이 너무 느렸다"는 통렬한 질타를 날렸다.

"전체적인 흐름도, 미들진 유효블로킹도 상대가 좋았다. 특히 우리 미들은 블로킹도 공격도 잘 안나와서 양쪽 날개 공격만 가지고 경기를 풀어가려니 쉽지 않았다."

강성형 감독은 "우리가 해야될 플레이를 상대가 훨씬 잘했다. 상대 서브가 좋은 반면에 우리쪽 하이볼 처리는 성공률이 많이 떨어졌다"면서 "고비가 몇번 있었는데, 그걸 넘기면 좋은 경기를 할 수 있었다고 보는데 번번이 넘기지 못했다"고 목소리를 높였다.


'리그 1호' 셧아웃 패배 → 얼굴 붉어진 강성형 감독 "우리 선수들 너…
사진제공=KOVO

특히 이날 카리가 너무 부진하면서 전체적인 경기 흐름이 꼬였다. 해결사 노릇은 커녕 평상시의 공격부담도 짊어져주지 못했다. 아포짓으로 교체 출전한 나현수가 나름의 활약을 펼쳤지만 역부족이었다.

특히 나현수가 아포짓 교체를 준비할 경우 미들 보강이 어려워진다. 카리의 각성 여부에 따라 올시즌 내내 발목을 잡을 수 있는 부분이다.

강성형 감독은 "앞으로도 이런 양상이 종종 있을 텐데, 기본적인 성공률은 나와줘야하는데…생각할 게 많아졌다"라며 한숨을 쉬었다.


광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

2.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

3.

황보라, 아들 돌반지로 3천만 원 벌었다더니...비즈니스석 타고 '럭셔리 여행'

4.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

5.

추성훈, '평생 무료' 블랙카드에 진심 폭발..."장근석도 있어? 나도 줘!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

2.

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

3.

[공식발표]대구FC, 울산 HD전 'PK 취소' 정심 확정…"수비수 오른손, 자연스러운 움직임"

4.

무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인업 완성[KS4]

5.

"투수도 공격을 해야 이긴다." 8회 역전패 아픔 염갈량이 선수단에 강조한 것은[KS4]

스포츠 많이본뉴스
1.

'11억 팔푼이'는 사실 욕 먹을게 아니다...5200억 몸값 스타도, 똑같이 '팔푼이' 신세다

2.

"페퍼 미들진 위협? 우린 '희마무라' 있잖아" 현대건설의 자신감 [광주포커스]

3.

[공식발표]대구FC, 울산 HD전 'PK 취소' 정심 확정…"수비수 오른손, 자연스러운 움직임"

4.

무안타 오스틴 빠지니 창기-민재-현수-보경 17안타-14타점 무서운 라인업 완성[KS4]

5.

"투수도 공격을 해야 이긴다." 8회 역전패 아픔 염갈량이 선수단에 강조한 것은[KS4]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.