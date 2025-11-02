'선언된' 비디오 판독이 뒤집어졌다! '차지환 인생경기' 천안 맹폭…'전…

'선언된' 비디오 판독이 뒤집어졌다! '차지환 인생경기' 천안 맹폭…'전광인 더비' 첫 승자는 OK저축은행, 현대캐피탈 4연승 저지 [천안리뷰]

최종수정 2025-11-02 16:31

전광인 사진제공=KOVO

신호진 사진제공=KOVO

차지환-전광인 사진제공=KOVO

[천안=스포츠조선 김영록 기자] OK저축은행이 '디펜딩챔피언' 현대캐피탈의 개막 4연승을 저지했다.

OK저축은행은 2일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 남자부 현대캐피탈전에서 세트스코어 3대1(24-26, 25-19, 25-22, 25-16)로 승리했다.

이로써 OK저축은행은 신영철 감독의 부임 첫해 초반 가시밭길을 조금이나 헤쳐나왔다. 앞서 삼성화재와의 개막전에서 풀세트 끝에 승리, 우리카드전에서 풀세트 패배했던 OK저축은행은 지난해 정규시즌 2위 KB손해보험에게 셧아웃 패배를 허용했지만, 이날 현대캐피탈을 잡아내며 한숨을 돌렸다.

특히 차지환이 21득점(공격성공률 69.5%)으로 맹폭하며 모처럼 인생경기를 펼쳤다. 시즌초 다소 부진한 모습을 보이던 디미트로프 역시 25득점을 터뜨리며 우려를 불식시켰다.

반면 현대캐피탈은 KB손해보험과의 개막전에서 풀세트 접전 끝에 3대2로 승리한 이래 삼성화재, 한국전력를 연파하며 3연승을 달렸지만, OK저축은행에게 예상 외의 일격을 당했다. 외국인 선수 레오가 16득점(공격 성공률 39.4%)로 보기드문 부진을 보였고, 허수봉 신호진 바야르사이한 등 대체 카드들의 활약도 아쉬웠다.


사진제공=KOVO
경기전 만난 신영철 OK저축은행 감독은 "아직 경기력을 끌어올리는 단계"라고 했다. 외국인 선수 디미트로프가 확실한 해결사 역할을 해주지못하고, 아시아쿼터 젤베의 부상으로 급하게 수혈한 오데이도 적응 단계다. 세터 이민규 역시 아직은 100% 경기력을 보여주지 못한다는 설명.

현대캐피탈 역시 주전 세터 황승빈의 부상 이탈로 인한 타격이 크다. 지난달 29일 한국전력전 도중 왼쪽 어깨 통증으로 이탈한 황승빈은 곧바로 병원으로 이송됐다. 현대캐피탈은 승리를 따냈지만, 황승빈은 불행 중 다행으로 골절은 피했으되 추가 부상을 우려해 꼼짝 못하고 휴식을 취하는 상황.

이준협과 김명관 등 다른 세터들이 공백을 메워줘야한다. 필립 블랑 감독은 "이준협의 경기력에 의심은 없다"며 선발로 출전시켰다.


이날 경기는 양팀의 간판으로 활약하던 전광인과 신호진의 맞트레이드 후 첫 대결이라는 점에서 관심을 끌었다. 총 3500명을 수용하는 유관순체육관은 경기전 이미 예매로만 3100표가 나갔고, 최종 3410장의 티켓이 팔려나갔다.


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO
그렇게 뜨거운 현장에서 예상치 못한 사고가 터졌다. 경기 도중 한번 선언된 비디오판독이 뒤집어지는 상황이 발생했다. 그것도 승패를 좌우하는 결정적 4세트의 상황이었다.

1세트는 현대캐피탈이 먼저 따냈다. 세트 중반 12-16까지 뒤졌지만, 상대의 거듭된 범실을 틈타 역전에 성공했다. 듀스 접전이 펼쳐졌지만, 허수봉의 연속 득점이 터지며 기선을 제압했다.

2세트도 중반까진 OK저축은행의 리드가 이어졌고, 현대캐피탈이 19-20까지 추격에 성공했다. 하지만 OK저축은행 디미트로프의 강서브가 3번 연속 코트를 강타하며 OK저축은행이 따냈다.


사진제공=KOVO
기세를 휘몰아 3세트까지 OK저축은행이 따냈고, 4세트 5-4로 현대캐피탈이 앞선 상황에서 문제의 상황이 발생했다. OK저축은행 디미트로프의 공격 때 노터치로 아웃이 선언됐고, OK저축은행의 비디오판독 요청에도 다시한번 노터치가 선언됐다.

하지만 OK저축은행 측이 강력하게 반발하자 심판위원이 재판독을 선언했고, 그 결과 판정이 터치아웃으로 뒤집어졌다. 현대캐피탈 벤치가 대폭발하며 거센 항의가 이어졌지만, 디미트로프와 블랑 감독이 각각 경고를 받으며 그대로 경기가 진행됐다. 상황 직후 예민해진 양팀 선수들이 감정 대립을 벌이는 모습도 있었다.

사실상 이날의 승부가 결정된 순간이었다. 기운빠진 현대캐피탈은 그대로 무너졌고, 4세트는 25-16 OK저축은행의 완승으로 끝났다.


천안=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

