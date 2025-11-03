"왜 한국만 이런 식인가" 또 터진 오심 논란, V리그 열기에 '찬물' …

|
|
|
[천안=스포츠조선 김영록 기자] "실수라는 말로 끝날 일인가? 전세계 배구리그 중 왜 한국만 이렇게 경기를 운영하는가?"
4세트 현대캐피탈이 5-4로 앞선 상황, OK저축은행의 스파이크가 라인 밖으로 밀려나갔다. 벤치는 비디오판독을 신청했다.
축구(K리그)와 농구(KBL)는 주심의 권한이 크다. 비디오판독을 볼 것인가, 그대로 진행할 것인가의 권한도 주심에게 있다. 판정에 자신이 있으면 판독을 보지 않고 그대로 밀고 나갈 수 있다.
|
판독 이후 최종 판정을 내릴 권한 역시 주심에겐 없다. 비디오판독은 이른바 한국배구연맹(KOVO) 경기 감독관으로 불리는 배구인 1명(경기위원)과 심판위원, 그리고 이날 경기의 부심으로 구성된 3인 합의체가 진행한다.
그중 최종 결정을 내리고, 이를 발표하는 사람은 경기위원이다. 이 역할은 최소 레전드급 전직 선수, 또는 감독 출신 배구인들이 맡는다.
그렇다한들 이상해보일 수 있다. '심판'이 아닌 사람이 최종 '판정'을 내린다. 주심은 해당 판정에 이의를 제기할 권한도 없다. 배구팬들과 함께 스크린으로 영상을 확인할 뿐이다.
V리그에는 '주심 비디오판독'도 있다. 역시 보다 정확한 판정을 위한 규정이다.
하지만 이때도 주심의 판정 권한은 박탈된다. 보기에 따라 주심이 자신의 권한을 포기 또는 방기하고, 경기위원에게 책임을 떠넘기는 모양새라고 볼수도 있다. 특히 지난 시즌까지만 해도 이런 일이 한층 빈번했다. 김연경 등 일부 스타선수들이 거센 항의를 하면 못이기는척 주심 비디오판독을 요청하는 심판들이 있었다.
|
당연히 OK저축은행에서 들고 일어났다. 디미트로프를 비롯한 선수들은 고성을 질러대며 항의했고, 신영철 감독도 "(손가락이)흔들렸잖아 지금!"이라며 거센 소리를 내뱉었다.
이때 예상치 못한 일이 일어났다. 경기위원이 최재효 부심을 다급하게 부른 뒤 "죄송합니다. 다시한번 확인하겠습니다"라고 말한 것.
반대로 현대캐피탈 벤치가 대폭발했다. 이미 공표된 판정을 뒤집겠다는 발표였던 셈. 뒤이어 경기위원은 "확인 결과 터치아웃으로 확인됐다"며 판정을 번복했다.
현대캐피탈에겐 마른 하늘의 날벼락이었다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 거세게 항의했다. 팔도 연신 허공을 휘저었다.
하지만 이번엔 추가 번복이 이뤄지지 않았다. 그대로 경기가 진행됐고, OK저축은행은 힘빠진 현대캐피탈을 압도하며 4세트를 따냈다. 세트스코어 3대1로 OK저축은행의 승리.
|
후인정 당시 KB손해보험 감독의 거센 항의로 유명한 경기다. 한국전력 미들블로커 박찬웅의 팔이 네트에 닿는 모습이 명확히 잡히고, 박찬웅 본인도 네트 터치를 인정했다. 공격수가 때린 공은 네트와는 동떨어진 한참 높은 허공을 지나갔다.
하지만 당시 정의탁 경기위원은 다양한 각도의 영상을 확인하지 않고 성급하게 '네트터치가 아니다'라는 판정을 내렸다. 후인정 전 감독 입장에선 미칠 노릇이다.
그는 평소의 차분한 모습과는 전혀 다른 격렬한 항의를 장시간 이어갔다. 한때 "이럴거면 경기 왜 해!"라며 선수들을 코트에서 철수시키기도 했다.
당시 "네트 터치가 아니다. 네트가 흔들린 것은 공에 맞았기 때문", "네트 터치가 맞는데, 이미 아니라고 발표가 됐기 때문에 번복할 수 없다"고 주장하던 남영수 심판의 모습은 배구팬들 모두에게 깊게 새겨졌다.
|
이날 경기가 이처럼 바뀐 입장이 대외적으로 공표된 첫 사례인 셈이다. 현장에서 만난 연맹 관계자 역시 "설령 번복을 하더라도 정확한 판정이 최우선"이라는 입장을 재확인했다.
하지만 블랑 감독은 이 같은 설명을 납득하지 못했다. 애초에 처음부터 정확하게 판정을 내리는게 맞고, 설령 잘못된 판정일지라도 이미 심판의 입으로 공표된 판정은 뒤집어선 안된다는 것.
경기 후 취재진과 만난 블랑 감독은 이미 흥분을 가라앉힌 뒤였다. 하지만 그래서 더욱 그의 말투는 한층 더 냉랭했다.
|
전부터 배구팬들은 연령대가 높은 경기위원들의 비디오판독 능력에 대해 의구심을 표해왔다. 블랑 감독은 이를 현장의 경기인 입장에서, 구체적으로 지적했다.
"경기 전체를 관장하는 주심이 있고, 부심도 있다. 왜 여기에 '경기감독관'이란 존재가 추가돼야하는지, 비디오판독을 거친 최종 판정을 왜 (주심이 아닌)스크린 뒤의 그가 내리는지 모르겠다."
판독 번복에 대해서도 목소리를 높였다. 블랑 감독은 "V리그 심판들은 스스로 규정을 깨뜨린 것이다. 배구 심판으로서 권위와 존재를 부정한 것이다. 부끄러운 일이다. 반드시 교정돼야한다"라고 거듭 강조했다. 다만 그는 3년전 사건에 대해서는 '모른다'고 답했다.
|
블랑 감독은 경기 후에도 심판들과 이번 일에 대한 이야기를 나누는 등 식지 않은 속내를 감추지 않았다.
신영철 감독은 "처음부터 감독관이 판독을 제대로 했어야한다"라고 지적한 뒤 "감독관이나 심판도 사람이다보니 실수할 수도 있지 않나"라고 덧붙였다.
천안=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com