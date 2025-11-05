"국내 득점 1위 대단, 평균 20득점 이상 해주길" 고희진vs김종민, 두 남자의 동상이몽 [김천포커스]

최종수정 2025-11-05 18:52

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[김천=스포츠조선 김영록 기자] "아직 정상전력이 아닌데, 우리 선수들이 조금씩 성장하고 있다(고희진 정관장 감독)." "안정감은 아직이지만, 1라운드 이렇게 잘하는 건 처음이다(김종민 도로공사 감독)."

승점 1점 드랍보단 승리에 초점을 맞춘다. 5일 김천실내체육관에서 열리는 진에어 2025~2026시즌 V리그, 각각 4경기를 치른 현재 도로공사(3승1패)는 벌써 3경기, 정관장(2승2패)은 2경기의 5세트 혈투를 치렀다.

다행인 점은 결과가 좋다는 것. 정관장은 2번의 5세트 경기를 모두 이겼고, 도로공사도 2승1패로 좋은 결과를 얻었다.

고희진 감독은 "아직 완벽한 전력이 아닌데 2승을 올린 것만으로도 우리 선수들을 칭찬해주고 싶다"고 했다.

베테랑 염혜선이 나서지 못하는 상황에서, 최서현이 주전 세터 노릇을 훌륭하게 해내고 있다. 여기에 올해 주포로 점찍은 이선우의 성장세도 놀랍다. 올해 4경기 76득점으로, 득전 부문 전체 6위(국내 1위)다. 국가대표 주포인 도로공사 강소휘(9위), 시즌초 센세이션의 주인공 페퍼저축은행 박은서(10위)를 앞서고 있다.

고희진 감독은 "4경기 연속 두자릿수 득점을 하고 있는데, 조금 욕심을 부리자면 매경기 20득점+@를 해주면 좋겠다. 자네테와 이선우가 득점을 올려줘야 우리가 좋은 경기를 할 수 있다. 시즌이 끝났을 때도 국내 득점 1위를 지켰으면 좋겠다"며 웃었다.


사진제공=KOVO
부상 선수들의 복귀 시점에 대해선 "구단의 전폭적인 지원 속 물심양면으로 빠른 회복을 위해 힘쓰고 있다. 프로답게, 선수나 구단이나 최선을 다하고 있다"고만 답했다.

김종민 도로공사 감독은 "5세트를 많이 간다는 건 그만큼 안정감이 부족하다는 뜻이다. 자리를 못잡고 있는 것"이라면서 "배구는 팀스포츠다. 선수들이 주어진 역할을 잘 해내서 하나로 모여야 팀이 더 좋아지는 것"이라고 강조했다.


그래도 "내가 도로공사 와서 이렇게 1라운드를 잘해보는 건 처음"이라며 "5세트는 많이 가지만 이겼고, 김세빈-이지윤의 신예 미들진이 기대 이상으로 잘 버텨주며 성장하는 과정에 있다. 전체적인 밸런스도 점점 좋아지고 있다"며 만족감을 표했다.

부상으로 빠진 배유나의 복귀 시기에 대해선 "일단 오늘까지 안정을 취하고, 2주간 추가적으로 재활과정이 있다. 지금 당장은 지켜보는 입장이다. 당장 빨리 복귀하기보단 완벽한 몸상태로 돌아오길 바란다"고 덧붙였다.


사진제공=KOVO
뒷심의 비결은 뭘까. 고희진 감독은 "올해는 강훈련보단 생각하는 배구에 초점을 맞췄다. 세세하게 하나하나 피드백을 하다보니 연습이 자주 끊기는 편"이라며 "편하게 해줬으니 잘해야한다. 그렇지 못하면…선수들이 더 잘 알고 있다"며 웃었다.

김종민 감독은 "결국 공격력은 타나차 강소휘 모마의 윙들이 해주고 있고, 여기에 미들진에서 조금만 더 맞춰갔으면 싶다. 아직까진 딱 맞진 않는다"고 했다.

이어 "문정원도 리베로 첫 시즌 잘하고 있지만, 아직은 여유가 없다. 아무래도 난 임명옥과 오랫동안 해왔기 때문에, 그만큼 기대치가 높다. 또 문정원도 잘할 거라고 믿는다"고 강조했다.


김천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

