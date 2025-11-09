이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 이소영이 '무적(無籍)' 선수 신분이 된다.
올해는 수비 훈련 도중 어깨 탈구 부상을 입으며 다시 이탈했다. 결국 어깨수술을 받으며 시즌아웃이 확정됐다. 뒤이어 기업은행 측은 이소영과 상호 합의 하에 계약 해지를 발표한 것.
이소영은 이미 작년에도 한차례 기업은행 측에 계약 해지를 요청한 바 있었다. 어깨 통증으로 인해 제대로 된 스윙이 어렵다보니 정상적인 경기력을 보여주지 못했다. 이 때문에 마음 고생이 특히 심했다고. 하지만 당시에는 기업은행 측에서 이를 거절했다. 큰 기대를 안고 영입한 선수인 만큼, 제대로 몸을 만들어서 부활해주길 바랐다.
이소영의 잔여 연봉 14억은 어떻게 될까. 일단 계약 해지를 통해 이소영의 연봉은 기업은행 구단의 샐러리캡에서 빠진다.
잔여 연봉(14억원) 중 출전 경기수 등의 조건이 걸린 인센티브는 어차피 지급받지 못한다. 선수의 요청으로 상호합의하에 계약을 해지하는 것인 만큼, 다음 시즌 연봉과도 무관하다. 다만 이번 시즌 연봉 4억 50000만원에 대해서는 차후 협의가 필요하다.
이소영의 부상은 올시즌을 준비하는 팀내 연습 과정에서 당한 것. 올시즌 연봉 전액을 지불할지, 일부만을 지불할지는 아직 미정이다. 일단 기업은행은 치료비 전액과 재활 비용 일부는 부담하기로 했다. 전 소속 선수에 대한 예우다.
이소영은 컵대회 때도 공격을 자제하는 모습을 보여 많은 이들의 우려를 샀다. 하지만 기업은행 측은 "2라운드쯤부터는 정상적인 공격도 가능하다고 판단했다. 올시즌 기대치는 높았다. 훈련 중 불운한 사고를 당했을 뿐"이라고 거듭 강조했다.
하지만 거듭된 부상에 지친 이소영은 이번 수술을 통해 확실하게 매듭짓고 다시 시작하길 원했다. 구단에 묶여있는 신분일 경우 선수 입장에선 재활 아닌 수술을 선택한 것에 대한 부담이 너무 크다고 봤다. 구단 입장에서도 '언젠가는 이소영이 돌아올 것'이란 기대를 확실히 끊어내고 현재 전력에 집중해 판을 짤 수 있다.
이소영은 임의탈퇴가 아닌 방출 선수 신분이 된다. 일단 이소영은 '마음편히, 확실하게 몸을 만들어서 다음 시즌 (기업은행으로)돌아오겠다'는 입장.
다만 내년 시즌 이소영이 선수 복귀를 원한다고 기업은행이 반드시 받아줘야할 의무는 없다. 반대로 이소영 역시 기업은행 외의 다른 구단과도 자유롭게 입단 협상을 할 수 있다.
이소영은 1994년생이다. 아직 은퇴할 나이도 아니고, 선수생활 연장에 대한 선수 스스로의 의지도 확고하다. 애초에 수술 자체도 '내년에는 아프지 않은 몸으로 코트에 서고 싶다'는 강력한 의지의 표명이다.
그렇다고는 하나 수술과 뒤따르는 재활의 시간은 괴로움과 초조함, 기다림의 집합체다. 구단의 체계적인 관리를 받지 못하는 개인 차원의 재활이 결코 쉽지 않은 이유다.
그런 의미에서 이소영도 선수 생활의 기로에 섰다. 이소영은 고통의 터널을 지나 건강한 몸으로 코트로 복귀할 수 있을까.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com