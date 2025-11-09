이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻게 되나 → 선수생활도 기로 [SC비하인드]

기사입력 2025-11-09 11:11


이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 이소영이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
사진제공=KOVO

이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 이소영이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

[스포츠조선 김영록 기자] 이소영이 '무적(無籍)' 선수 신분이 된다.

IBK기업은행은 이소영과의 등록 선수 계약을 해지하기로 했다. 자세한 내용은 추후 협의하기로 했다.

이소영은 지난 2024~2025시즌을 앞두고 3년 21억원(연봉 4억5000만, 인센티브 2억5000만원)에 FA 계약을 체결하고 IBK기업은행 유니폼을 입었다.

올해는 수비 훈련 도중 어깨 탈구 부상을 입으며 다시 이탈했다. 결국 어깨수술을 받으며 시즌아웃이 확정됐다. 뒤이어 기업은행 측은 이소영과 상호 합의 하에 계약 해지를 발표한 것.

이소영은 이미 작년에도 한차례 기업은행 측에 계약 해지를 요청한 바 있었다. 어깨 통증으로 인해 제대로 된 스윙이 어렵다보니 정상적인 경기력을 보여주지 못했다. 이 때문에 마음 고생이 특히 심했다고. 하지만 당시에는 기업은행 측에서 이를 거절했다. 큰 기대를 안고 영입한 선수인 만큼, 제대로 몸을 만들어서 부활해주길 바랐다.

결과적으로 기업은행으로선 이소영을 영입한 뒤 제대로 써보지도 못하고 2시즌을 날리는 상황. 특히 이번에는 수술을 받으면서 시즌아웃이 확정됐다. 결국 이소영의 두번째 요청을 들어주기로 했다.

이소영의 잔여 연봉 14억은 어떻게 될까. 일단 계약 해지를 통해 이소영의 연봉은 기업은행 구단의 샐러리캡에서 빠진다.


이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
사진제공=KOVO
한국배구연맹(KOVO) 측은 "구단의 샐러리캡은 등록된 선수의 연봉만을 대상으로 한다"고 밝혔다. 타 스포츠처럼 방출 또는 은퇴한 선수의 연봉이 계속 샐러리캡에 잡혀있는 구조가 아니라는 뜻이다.


잔여 연봉(14억원) 중 출전 경기수 등의 조건이 걸린 인센티브는 어차피 지급받지 못한다. 선수의 요청으로 상호합의하에 계약을 해지하는 것인 만큼, 다음 시즌 연봉과도 무관하다. 다만 이번 시즌 연봉 4억 50000만원에 대해서는 차후 협의가 필요하다.

이소영의 부상은 올시즌을 준비하는 팀내 연습 과정에서 당한 것. 올시즌 연봉 전액을 지불할지, 일부만을 지불할지는 아직 미정이다. 일단 기업은행은 치료비 전액과 재활 비용 일부는 부담하기로 했다. 전 소속 선수에 대한 예우다.

이소영은 컵대회 때도 공격을 자제하는 모습을 보여 많은 이들의 우려를 샀다. 하지만 기업은행 측은 "2라운드쯤부터는 정상적인 공격도 가능하다고 판단했다. 올시즌 기대치는 높았다. 훈련 중 불운한 사고를 당했을 뿐"이라고 거듭 강조했다.


이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
사진제공=KOVO
이소영이 올해 당한 어깨 부상은 이전의 통증과는 다른 부위다. 크로스체크를 거친 결과 의사의 소견이 갈리는 상황.

하지만 거듭된 부상에 지친 이소영은 이번 수술을 통해 확실하게 매듭짓고 다시 시작하길 원했다. 구단에 묶여있는 신분일 경우 선수 입장에선 재활 아닌 수술을 선택한 것에 대한 부담이 너무 크다고 봤다. 구단 입장에서도 '언젠가는 이소영이 돌아올 것'이란 기대를 확실히 끊어내고 현재 전력에 집중해 판을 짤 수 있다.

이소영은 임의탈퇴가 아닌 방출 선수 신분이 된다. 일단 이소영은 '마음편히, 확실하게 몸을 만들어서 다음 시즌 (기업은행으로)돌아오겠다'는 입장.

다만 내년 시즌 이소영이 선수 복귀를 원한다고 기업은행이 반드시 받아줘야할 의무는 없다. 반대로 이소영 역시 기업은행 외의 다른 구단과도 자유롭게 입단 협상을 할 수 있다.


이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
사진제공=KOVO
김호철 기업은행 감독의 계약기간은 올해까지다. 우승후보로 꼽히던 비시즌 전망과 달리 전력의 핵심이었던 이소영이 빠지면서 1라운드를 1승5패(승점 5점, 6위)라는 최악의 성적으로 마친 상황. 김호철 감독 입장에선 여러모로 아쉬울 수밖에 없다..

이소영은 1994년생이다. 아직 은퇴할 나이도 아니고, 선수생활 연장에 대한 선수 스스로의 의지도 확고하다. 애초에 수술 자체도 '내년에는 아프지 않은 몸으로 코트에 서고 싶다'는 강력한 의지의 표명이다.

그렇다고는 하나 수술과 뒤따르는 재활의 시간은 괴로움과 초조함, 기다림의 집합체다. 구단의 체계적인 관리를 받지 못하는 개인 차원의 재활이 결코 쉽지 않은 이유다.

그런 의미에서 이소영도 선수 생활의 기로에 섰다. 이소영은 고통의 터널을 지나 건강한 몸으로 코트로 복귀할 수 있을까.


이소영이 원했다. 작년부터 '계약해지' 먼저 요청 왜?…남은 14억 어떻…
사진제공=KOVO
.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

2.

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

3.

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

4.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

5.

강호동, 또 폭로 터졌다…선미 "소녀시대 편애, 원더걸스 치가 떨려"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 옆에 또 KBO 출신이? 자이언츠, 폰세 눈독 → 美 현지 깜짝보도. 이정후 새 동료로 폰세 거론

2.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

3.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

4.

감독 최초 30억시대 열었다. 3년 최대 30억 재계약. 이제 염갈량의 시대[공식발표]

5.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 옆에 또 KBO 출신이? 자이언츠, 폰세 눈독 → 美 현지 깜짝보도. 이정후 새 동료로 폰세 거론

2.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

3.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

4.

감독 최초 30억시대 열었다. 3년 최대 30억 재계약. 이제 염갈량의 시대[공식발표]

5.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.