비수도권 최초! '구도 부산' 완성 → O! K! 쎄리라! OK저축 홈개…

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "O! K! 쎄리라!"
OK저축은행 최윤 구단주의 6년 노력이 결실을 맺었다. 연고지가 안산이었던 OK저축은행은 흥행 제고와 시장 확대를 위해 연고지 이전을 고민했다. 2019년 부산 섬머리그가 인기몰이에 성공하면서 가능성을 봤다. OK저축은행은 2020년부터 부산시배구협회와 연고지 이전을 본격적으로 논의했다. 2022년 박형준 부산시장과 담판을 짓고 2024년 8월 홈구장 후보지를 실사했다. 올해 6월 한국배구연맹(KOVO)가 OK저축은행의 '부산행'을 최종 승인했다.
프로배구 부산 진출은 의미가 크다. 남자부 7개팀 중 6개팀이 수도권에 몰려 있는 상황. 그나마 유일한 비수도권 팀이었던 삼성화재도 서울과 멀지 않은 대전이 홈이다. OK저축은행이 안산에서 부산으로 터를 옮기면서 대전 이남의 유일한 남자 프로배구단이 탄생했다. 부산과 영남권 배구팬 확보에 크게 기여할 전망. 또한 강서체육관이 김해시 창원시와도 인접해 경남권 팬층 유입에도 효과적이다.
최윤 구단주는 "부산시가 배구를 사랑하는 도시로 발돋움하겠다는 저력을 확인했다. 부산의 기대와 성원에 보답해야 한다는 책임감과 부담감도 컸다. 이렇게 뜨겁게 응원해주시는 모습을 보니 감사한 마음이 크다. 부산을 대표하는 구단으로 당당히 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.
부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com