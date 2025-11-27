'처음엔 진짜 아팠다' 선수들과 한몸이 된 여 대행, 7연패 끊고 난생 …

|
|
[스포츠조선 정재근 기자] 갑작스럽게 맡게된 감독대행의 자리, '전설의 리베로' 여오현이 감독 데뷔전에서 팀을 승리로 이끌었다.
IBK기업은행이 26일 화성종합경기타운 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 흥국생명전에서 세트스코어 3대0(25-23, 25-23, 25-22)의 완승을 거두며 7연패의 늪에서 탈출했다.
|
|
|
|
|
|
IBK기업은행은 시즌 개막 전 우승 후보로도 거론됐지만, 두 번째 경기에서 첫 승을 거둔 뒤 7연패의 빠지며 꼴찌까지 추락했다. 주포 이소영이 어깨 부상으로 퇴단했고, 주전 세터 김하경도 발목 인대 파열로 이탈하면서 팀 조직력은 급격히 흔들렸다. 결국 명장 김호철 감독이 지난 22일 자진 사퇴하는 상황까지 이어졌다.
절실한 승리였던 만큼 이날 3대0 완승은 그 의미가 남달랐다. IBK기업은행은 승점 8(2승8패)로 6위 정관정(승점 10)을 2점 차로 추격하게 됐다. 다음 경기는 30일 광주에서 열리는 페퍼저축은행전이다.