'처음엔 진짜 아팠다' 선수들과 한몸이 된 여 대행, 7연패 끊고 난생 처음 물세례 [화성 현장]

기사입력 2025-11-27 11:09


26일 화성종합스포츠타운 체육관에서 열린 V리그 IBK기업은행-흥국생명전. 기업은행 여오현 감독대행이 데뷔전에서 3대0 승리를 거뒀다. 여 대행이 선수들의 물세례를 받고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

선수들의 힘찬 스매시에 고통스러워하는 여오현 감독대행

[스포츠조선 정재근 기자] 갑작스럽게 맡게된 감독대행의 자리, '전설의 리베로' 여오현이 감독 데뷔전에서 팀을 승리로 이끌었다.

IBK기업은행이 26일 화성종합경기타운 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 흥국생명전에서 세트스코어 3대0(25-23, 25-23, 25-22)의 완승을 거두며 7연패의 늪에서 탈출했다.

경기 전부터 여 대행은 침체된 분위기를 살리기 위해 누구보다 먼저 움직였다. 훈련 내내 웃는 얼굴로 선수들에게 박수를 보내며 에너지를 불어넣었다.


정말 아팠지만 기분 좋은 시작
선수들의 마음가짐도 달라져 있었다. 소개 시간, 코트로 달려나온 선수들은 하나같이 여 대행의 손바닥을 힘차게 치며 파이팅을 외쳤다. 여 대행의 표정이 고통에 일그러졌지만 기분 좋은 아픔이었다.


빅토리아의 득점에 환호하는 여 대행
외국인선수 빅토리아가 양 팀 최다인 25점(공격성공률 45.10%)을 터트리며 승리를 견인했다. 세터 박은서의 공 배분도 매끄러웠다. 육서영(15점), 최정민(9점), 이주아(6점) 등 국내 선수들의 고른 활약도 돋보였다.


여 대행은 고비 때마다 작전타임을 불러 선수들과 하나하나 눈을 맞추며 독려했다.


여 대행의 데뷔전 승리를 축하하는 선수들. 여 대행은 "선수 때도 못 받아본 물 세례"라며 고마워했다.

물에 젖은 최정민에게도 수건을 덮어주는 여 대행의 자상함

이날 엄청난 수비로 팀 승리를 이끈 임명옥과 감격 포옹
분위기 반전에 성공한 IBK기업은행 선수들이 서로를 얼싸안으며 환호했다. 여 대행의 승장 인터뷰가 끝나자 선수들이 물세례를 퍼부으며 데뷔전 승리를 함께 축하했다.

IBK기업은행은 시즌 개막 전 우승 후보로도 거론됐지만, 두 번째 경기에서 첫 승을 거둔 뒤 7연패의 빠지며 꼴찌까지 추락했다. 주포 이소영이 어깨 부상으로 퇴단했고, 주전 세터 김하경도 발목 인대 파열로 이탈하면서 팀 조직력은 급격히 흔들렸다. 결국 명장 김호철 감독이 지난 22일 자진 사퇴하는 상황까지 이어졌다.

절실한 승리였던 만큼 이날 3대0 완승은 그 의미가 남달랐다. IBK기업은행은 승점 8(2승8패)로 6위 정관정(승점 10)을 2점 차로 추격하게 됐다. 다음 경기는 30일 광주에서 열리는 페퍼저축은행전이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.