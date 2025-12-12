조이 혼자 34점 폭격에도 6연패 막지 못했다. 장소연 감독 "배구 혼자…

조이 혼자 34점 폭격에도 6연패 막지 못했다. 장소연 감독 "배구 혼자서 되는게 아냐"
|페퍼저축은행 장소연 감독이 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 사진제공=KOVO
|페퍼저축은행 선수들이 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO
[광주=스포츠조선 권인하 기자]6승2패로 1위 한국도로공사를 승점 3점차로 쫓던 2위 페퍼저축은행이 6연패에 빠졌다. 5위까지 내려온 페퍼저축은행은 이제 7위인 정관장에게도 3점차로 쫓기게 됐다.
페퍼저축은행은 12일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 정관장과의 홈경기서 1세트를 이기고도 2,3,4세트를 내리 내줘 세트스코어 1대3으로 패했다.
11월 18일 현대건설을 꺾고 6승2패를 기록한 이후 거의 3주가 되는 시간 동안 내리 6연패를 하고 있다.
1세트에서 조이의 공격력을 앞세워 25-16으로 쉽게 제압했던 페퍼저축은행이지만 2세트를 23-25로 내주더니 3세트마저 21-25로 지면서 어렵게 경기를 풀었다. 결국 4세트도 따라만 가다가 22-25로 패하며 연패 탈출에 실패.
4연패였던 정관장이 먼저 연패에 탈출하며 꼴지 탈출에 희망이 생겼다.
|페퍼저축은행 조이가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO
조이가 4세트 동안 양팀 최다인 34점을 올렸다. 공격 성공률도 50%로 좋았다. 박은서가 15점, 시마무라가 10점을 더했지만 다른 선수들의 도움이 적었다.
|페퍼저축은행 박은서가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO
범실이 28개로 정관장의 20개 보다 많았는데 특히 서브 범실이 16개나 돼 정관장의 6개와 큰 차이를 보였다.
6승8패인 페퍼저축은행은 정관장에게만 3패를 하면서 유독 약한 모습을 보였다.
페퍼저축은행의 장소연 감독은 경기 후 "일단 서브 공략을 강하게 하자고 했는데 1세트에서 잘되면서 쉽게 이겼다. 그러나 2세트부터 서브 범실이 많이 나오니까 서브 리듬이 떨어진 것 같다. 그런 부분이 아쉽다"라고 했다.
조이가 좋은 공격을 보였으나 장 감독은 "배구가 혼자서 되는게 아니다"라며 "다같이 공격이나 수비 등이 나와줘야 하는데 다시 힘을 모아서 해야될 것 같다"라고 말했다.
광주=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
